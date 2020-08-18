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中小學候用校長大排長龍 教團籲廢現制改遴選

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
年金改革掀起中小學校長延退潮，許多縣市109學年上任校長人數少，數10名候用校長大排長龍。圖為新北市中小學新、卸任校長交接典禮。圖／新北市新聞局提供
年金改革掀起中小學校長延退潮，許多縣市109學年上任校長人數少，數10名候用校長大排長龍。圖為新北市中小學新、卸任校長交接典禮。圖／新北市新聞局提供

年金改革後公立中小學校長延後退休，許多縣市候用校長大排長龍，等不到校長出缺。教師團體建議各縣市預先調查校長退休意願，據此調降每年甄選人數，也有團體建議廢除候用校長並改採高中職做法，有缺時再遴選。教育局長表示，許多國家開設校長職訓課程並發證，但我國無此制，直接遴選恐難找到合適人才。

全國中小學校長協會理事長張信務說，年改前不少校長50多歲就退休，如今不少人甚至打算65歲才退休，候用校長普遍要等兩到三年才有機會上任。新北市教育產業工會理事長黃耀南表示，年金改革影響中小學教師退休規畫，國中小校長多任一年可多得50到60萬元，自然傾向久任，讓各校任用校長的新陳代謝變慢。

張信務建議各縣市提早調查現任校長預計退休年份，據此調整每年候用校長甄選儲備量，約控制在缺額的1.2到1.5倍，以免候用校長大排長龍。

黃耀南建議各縣市廢除中小學候用校長制，參考高中職作法，該為有缺額時直接遴選校長。他分析，國中小設候用校長是因校數多，各縣市教育局先選一批候用校長，候用期間調任他們到各縣市局處服務，從中評估他們適不適合當校長。如今當上校長機會小，不如取消。

對此，台南市教育局長鄭新輝說，若廢除候用校長，更難選出合適領導人才。他指出許多國家中小學校長採「先選後訓」，英國還請大學開設校長培訓課並發證書，但台灣採「先訓後選」又無培訓管道，仍須由教育局處安排甄選儲訓來把關。

鄭新輝說，按現行法規，候用校長還要經遴選才能上任，過去是因校長退休較早，此制形同「取得候用資格一定能當校長」，近年因校長退休晚才出現排隊潮。

為選出優秀領導人，新北市創全國先例提高甄選門檻並設實習關卡，教育局長張明文表示，今年起候用校長筆試、口試後新增為期一年的「教育局實習」，甄選者每周要花半天到指定學校，跟著師傅校長學習並接受評分。就算成績合格也要再經嚴選，跳脫以往一定取得候用資格的原則，等於候用校長也有淘汰機制。

教育部國教署表示，候用校長的甄選儲訓屬地方政府權責，按現行規定，服務成績優良者可參加甄選，儲訓期滿且考核及格，可取得教育主管機關的證書，獲得參加校長遴選資格。

教育局 年金改革

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