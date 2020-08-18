境外學位生返台龜速 台大籲：逐步解禁交換生

各國境外學位生陸續解禁可申請返台就學，卻因航班減縮、檢疫空間有限，上萬名境外學位生目前僅2000人抵台。各大學評估，距離開學剩不到1個月，但境外學位生返台龜速、境外交換生解禁時程也遙遙無期，例如文大已宣布全面暫緩本學期交換計畫。

台大、清大則表示，多數海外大學也暫停交換計畫，但部分學校仍照常運作，近2成台生可如期出國。台大國際長袁孝維也表示，台大向來歡迎各國學生來台交流，呼籲政府解禁學位生外，也應考慮逐步開放交換生等非學位生來台。

教育部從6月至今，陸續開放各國境外學位生來台，舊生方面，目前僅剩下非應屆畢業的中國大陸籍學生未解禁；新生方面，只有先前已開放的19國或地區，如港澳、日本、韓國、越南等地的學生可申請來台。至於非學位生方面，如交換生、短期研習生等，全數暫緩來台。

多所大學表示，各大學交換計畫以「互惠」為原則，也就是我國大學與海外姊妹校簽約，各設對等名額提供雙方的優秀學生赴他校交流；但目前全球疫情嚴峻，且我國境管政策全面禁止境外交換生來台，已連帶影響台生出國交換的機會。

文大教務長方元沂表示，該校本學年度有數十位學生原本要赴海外交換，但因疫情、加上交換生解禁時程遙遙無期，「很多海外交換生想來卻來不了」。且海外學生無法來台，台灣學生要出去也有難度，該校規劃109學年度第一學期交換計畫全面暫停。

台大國際長袁孝維表示，該校平均每年有3、400位台生赴海外交換，但今年「多數都出不去」，目前僅69人維持交換計畫，有1人已在韓國居家檢疫中；其他學生方面，部分已放棄交換計畫，也有海外大學因疫情延後開學，例如德國延至11月開學，學生也在等待中。

清大全球長嚴大任則表示，清大未宣布全面暫緩交換計畫，但多數國家及海外大學取消本學期交換計畫；但如英國、德國等國，仍有零星學校維持交換計畫，儘管境外交換生無法來台，但有些姊妹校很友善，讓交換名額彈性流用。清大原規劃本學期有218位台生要出國交換，目前僅32人會真正出國。