523名陸生家長公開信 籲我政府早日開放陸生來台

中國大陸籍的在學學位生、109學年度新生，至今還未能入境台灣。523名陸生家長近日聯名發出公開信，呼籲台灣教育部協調相關部門，促成陸生早日赴台。

教育部月初發函各大專，開放所有國家、地區的「在學學位生」申請來台，並未排除陸生。但當天傍晚政策髮夾彎，教育部次長劉孟奇改口，因兩岸事務主管機關（陸委會）有不同的意見，排除非應屆畢業的陸生在學學位生來台。

523名陸生家長近日聯名發出公開信指出，兩岸關係雖時有波折，但教育應以政治無關。他們說，台灣人民友善、社會包容、人文多元，大學理念先進、師資精良，才將子弟送來台灣學習，卻因疫情延宕半年，至今無法復學。

公開信指出，能理解疫情考量，但現在卻是以兩岸關係為由，阻擋陸生求學之路，有違法治、契約的精神。陸生和家長至今返校的願望遙不可及，都焦慮不已、寢食難安。

公開信認為陸生在台學習「與政治無涉、與和平有利」，希望教育部儘速協調，促成學子早日赴台，有助兩岸友善交流。

這次聯名陸生家長人數最多的包括輔仁大學、淡江大學、東吳大學、逢甲大學、長庚大學、銘傳大學等校。