聽新聞
test
0:00 / 0:00
523名陸生家長公開信 籲我政府早日開放陸生來台
中國大陸籍的在學學位生、109學年度新生，至今還未能入境台灣。523名陸生家長近日聯名發出公開信，呼籲台灣教育部協調相關部門，促成陸生早日赴台。
教育部月初發函各大專，開放所有國家、地區的「在學學位生」申請來台，並未排除陸生。但當天傍晚政策髮夾彎，教育部次長劉孟奇改口，因兩岸事務主管機關（陸委會）有不同的意見，排除非應屆畢業的陸生在學學位生來台。
523名陸生家長近日聯名發出公開信指出，兩岸關係雖時有波折，但教育應以政治無關。他們說，台灣人民友善、社會包容、人文多元，大學理念先進、師資精良，才將子弟送來台灣學習，卻因疫情延宕半年，至今無法復學。
公開信指出，能理解疫情考量，但現在卻是以兩岸關係為由，阻擋陸生求學之路，有違法治、契約的精神。陸生和家長至今返校的願望遙不可及，都焦慮不已、寢食難安。
公開信認為陸生在台學習「與政治無涉、與和平有利」，希望教育部儘速協調，促成學子早日赴台，有助兩岸友善交流。
這次聯名陸生家長人數最多的包括輔仁大學、淡江大學、東吳大學、逢甲大學、長庚大學、銘傳大學等校。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言