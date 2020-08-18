快訊

挺勞工！基本工資明年照調漲 月薪24000元、時薪160元

長住美國少年無症狀十天突採檢 陳時中下令政風單位調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮全國首創AI測評網大數據分析 培養核心素養

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府與工業局合作，打造AI測評網，透過大數據AI分析，提升縣內學子核心素養能力。記者王燕華／攝影
花蓮縣府與工業局合作，打造AI測評網，透過大數據AI分析，提升縣內學子核心素養能力。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府獲得經濟部工業局補助，委託安普騰科技教育等團隊打造全國首創的AI學力預測與診斷系統測評網，緊扣108課綱設計線上AI素養題庫，今天發表成果，縣長徐榛蔚期許這套花蓮獨有、具地方文教特色的專屬素養題庫，加上AI診斷分析，讓學生可以精準學習，並培養核心素養的能力。

花蓮AI測評網由工業局補助1500萬元，縣府提供過去年5年縣內學生完整答題紀錄共220餘萬筆，再由安普騰科技教育公司主導，結合樂學網、巨匠雲、齊志及東華大學學研單位合作，針對英文、數學、自然三科各設計200題，因應108課綱，測評網著重素養題，融入花蓮地理觀光資源與文化風貌，花蓮將舉辦的全民運、振興三倍券都加入題庫。

今天成果發表會，縣長徐榛蔚、教育處代理處長饒忠、安普騰執行長吳宗嶽、樂學網總經理張財銘、聯合報教育事業部總經理潘素滿及縣議員吳建志、李正文出席，由吳宗嶽介紹AI測評網的特色。

「AI測評網絕非以往的紙本試題或題庫光碟」吳宗嶽說，測評網在歷屆會考試題基礎上分析花蓮學子大數據，通過AI模型建立錯題關聯，再結合專業團隊素養命題。學生答題後可以自我診斷，找出卡關的關鍵，並有個人錯題類型分析，提供相關的素養題型練習建議，讓學習事半功倍。

縣府教育處日前選定玉里國中、慈濟大學附中為示範學校，導入讓學生練習，反應相當好。已轉任三民國中的玉里國中前校長林國源表示，大班教育的困境是一張考題無法適用在所有學生身上，透過AI模型的建立，可以讓孩子練習真正需要的題目，做到精準學習。

慈大附中學生現場分享，AI測評網上有大量素養導向題目，多練習，可在看文章時更迅速抓到重點、答出正確答案；也有學生表示，測評網答題方式很有趣，練習過後，對國中會考更有信心。

工業局副組長顏鳳旗表示，工業局努力推動智慧城鄉，藉由人工智慧幫助學習，重點要有大量數據訓練，目前3科各200題，希望未來擴大到2萬題。

縣長徐榛蔚說，縣府從103年起將縣內子弟的會考成績數據逐筆記錄，啟動分析，就是要找出學生痛點對症下藥。花蓮首創的AI測評網，藉由傳統學力檢核導入AI診斷分析的模式，幫助縣內學生針對自身學科弱項作補助，增加學力也能在全國具有競爭優勢。

慈大附中學生分享使用AI測評網心得，認為可幫助更快抓到重點，答出正確答案。記者王燕華／攝影
慈大附中學生分享使用AI測評網心得，認為可幫助更快抓到重點，答出正確答案。記者王燕華／攝影
花蓮縣府與工業局合作，打造AI測評網，透過大數據AI分析，提升縣內學子核心素養能力，今天發表。記者王燕華／攝影
花蓮縣府與工業局合作，打造AI測評網，透過大數據AI分析，提升縣內學子核心素養能力，今天發表。記者王燕華／攝影
花蓮縣府與工業局合作，打造AI測評網，透過大數據AI分析，提升縣內學子核心素養能力，今天發表。記者王燕華／攝影
花蓮縣府與工業局合作，打造AI測評網，透過大數據AI分析，提升縣內學子核心素養能力，今天發表。記者王燕華／攝影

AI 素養 108課綱

延伸閱讀

影／高雄議長補選藍軍勝出 朱立倫：815繼續加油

花蓮縣府新任農業處長布達 吳昆儒來自業界具行銷專長

「桃園女兒」徐榛蔚與鄭文燦交流市政、互讚政績

建設不分藍綠 花蓮縣長徐榛蔚訪竹市

相關新聞

109年教育部「歐盟獎學金」正取10人 每人獲42萬元獎助

教育部今天公布「109年教育部歐盟獎學金」甄試獲獎名單，今年共錄取10位正取生及2位備取生，將赴英國、法國、德國、荷蘭等...

為全球減碳奠基！中研院創世界第一株「合成嗜甲醇菌」

氣候變遷對全球的威脅從未止息。中研院院長廖俊智帶領的研究團隊，近期成功創出世界第一株「合成嗜甲醇菌」。此菌可利用由溫室氣...

花蓮全國首創AI測評網大數據分析 培養核心素養

花蓮縣政府獲得經濟部工業局補助，委託安普騰科技教育等團隊打造全國首創的AI學力預測與診斷系統測評網，緊扣108課綱設計線...

龍舟賽常勝軍再進階 福興國中家長會今捐輕艇助訓練

彰化縣福興國中龍舟隊歷年縣內端午龍舟競賽及全國競技龍舟比賽都名列前茅，全國中等學校運動會從2021年起，將輕艇項目列入全...

「前導學校」若違反新課綱 教部擬取消資格

新課綱上路周年，但本報日前調查發現，教學現場出現亂象，有明星高中課程計畫書「掛羊頭賣狗肉」，把多元選修課、彈性課程，強制...

校樹要避板根、落果、蟲害、氣味

行政院長蘇貞昌推動校園綠化要求「種樹要種對，不准種黑板樹」，中興大學森林系特聘教授王升陽說，樹沒有好壞，但種在校園內要避...

中小學樹普查 教師陷認樹深淵

教師行政負擔大，每年暑假都造成行政大逃亡，不少學校剛換一批行政新手，又陷入「樹種調查」行政深淵。教育部本月初發函全台中小...

家長對新課綱3大困惑 專家一次解答

108課綱上路滿一年，聯合報系日前發表民調與專題報導，今天晚上邀請推動新課綱的國教院前主任范信賢、瑩光教育協會創辦人藍偉...

獨／前導高中違反新課綱 教育部撂話：除名、追回補助

新課綱上路周年，但本報日前調查發現，教學現場出現亂象，甚至有明星高中課程計畫書「掛羊頭賣狗肉」，把多元選修課、彈性課程，...

國中生玩手遊疑遇「藍鯨遊戲」 甚至問敢不敢自殘

不只交友軟體，連手遊、線上遊戲都成為性犯罪溫床，一名賴姓國中生指出，自己與朋友玩手遊時認識奇怪網友，會不斷「出任務」要他...

助攻雙語 英國擬選送英語師資來台

教育部長潘文忠日前接見英國在台辦事處代表唐凱琳及英國文化協會處長羅瑞福等人，雙方同意合作推動二○三○雙語國家政策。英國每...

首份題本出爐／社會考題變身 動腦又動手

因應新課綱，一一一學年指考也連動改為分科測驗，大考中心近日公告首份社會科分科測驗參考題本，考題也跟著翻轉，各科新增選擇與...

熱門新聞

獨／前導高中違反新課綱 教育部撂話：除名、追回補助

大導李安當年讀南一中時在學校最怕的事百年校慶將披露

家長對新課綱3大困惑 專家一次解答

九成青少年睡不到八小時 他們共同的心願是這個

中小學樹普查 教師陷認樹深淵

國中生玩手遊疑遇「藍鯨遊戲」 甚至問敢不敢自殘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。