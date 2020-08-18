花蓮全國首創AI測評網大數據分析 培養核心素養

花蓮縣政府獲得經濟部工業局補助，委託安普騰科技教育等團隊打造全國首創的AI學力預測與診斷系統測評網，緊扣108課綱設計線上AI素養題庫，今天發表成果，縣長徐榛蔚期許這套花蓮獨有、具地方文教特色的專屬素養題庫，加上AI診斷分析，讓學生可以精準學習，並培養核心素養的能力。

花蓮AI測評網由工業局補助1500萬元，縣府提供過去年5年縣內學生完整答題紀錄共220餘萬筆，再由安普騰科技教育公司主導，結合樂學網、巨匠雲、齊志及東華大學學研單位合作，針對英文、數學、自然三科各設計200題，因應108課綱，測評網著重素養題，融入花蓮地理觀光資源與文化風貌，花蓮將舉辦的全民運、振興三倍券都加入題庫。

今天成果發表會，縣長徐榛蔚、教育處代理處長饒忠、安普騰執行長吳宗嶽、樂學網總經理張財銘、聯合報教育事業部總經理潘素滿及縣議員吳建志、李正文出席，由吳宗嶽介紹AI測評網的特色。

「AI測評網絕非以往的紙本試題或題庫光碟」吳宗嶽說，測評網在歷屆會考試題基礎上分析花蓮學子大數據，通過AI模型建立錯題關聯，再結合專業團隊素養命題。學生答題後可以自我診斷，找出卡關的關鍵，並有個人錯題類型分析，提供相關的素養題型練習建議，讓學習事半功倍。

縣府教育處日前選定玉里國中、慈濟大學附中為示範學校，導入讓學生練習，反應相當好。已轉任三民國中的玉里國中前校長林國源表示，大班教育的困境是一張考題無法適用在所有學生身上，透過AI模型的建立，可以讓孩子練習真正需要的題目，做到精準學習。

慈大附中學生現場分享，AI測評網上有大量素養導向題目，多練習，可在看文章時更迅速抓到重點、答出正確答案；也有學生表示，測評網答題方式很有趣，練習過後，對國中會考更有信心。

工業局副組長顏鳳旗表示，工業局努力推動智慧城鄉，藉由人工智慧幫助學習，重點要有大量數據訓練，目前3科各200題，希望未來擴大到2萬題。