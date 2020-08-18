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109年教育部「歐盟獎學金」正取10人 每人獲42萬元獎助

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部今天公布「109年教育部歐盟獎學金」甄試獲獎名單，今年共錄取10位正取生及2位備取生，將赴英國、法國、德國、荷蘭等國家攻讀碩士課程，每年獎助定額1萬2000歐元（約台幣42萬元），獎助年限1年。報系資料照
教育部今天公布「109年教育部歐盟獎學金」甄試獲獎名單，今年共錄取10位正取生及2位備取生，將赴英國、法國、德國、荷蘭等國家攻讀碩士課程，每年獎助定額1萬2000歐元（約台幣42萬元），獎助年限1年。報系資料照

教育部今天公布「109年教育部歐盟獎學金」甄試獲獎名單，今年共錄取10位正取生及2位備取生，將赴英國、法國、德國、荷蘭等國家攻讀碩士課程，每年獎助定額1萬2000歐元（約台幣42萬元），獎助年限1年。

教育部歐盟獎學金主要為鼓勵我國優秀學生積極參與歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」架構下的「新伊拉斯莫斯世界雙聯碩士學位」（EMJMD）學程，自2006年開辦至今，已選送123位受獎生赴歐盟攻讀碩、博士學位。

歐盟新伊拉斯莫斯獎學金目的在增進歐洲地區學生交換，促進青年的社會參與及與夥伴國家之間的合作與流動，同時亦鼓勵全球青年申請。每年公告100多種課程（包括全球化、表演藝術、語言、經濟、工程數學等）提供學生選擇，每一課程為期1至2年，每一學科至少有2個歐盟國家的大學提供學習課程。

教育部表示，今年獲獎生將前往歐洲國家攻讀碩士學位學程，他們就讀領域領域橫跨觀光、法律經濟、政策與文化、性別、大數據、防災、植物及傳染病等。

歐盟 教育部

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