龍舟賽常勝軍再進階 福興國中家長會今捐輕艇助訓練

彰化縣福興國中龍舟隊歷年縣內端午龍舟競賽及全國競技龍舟比賽都名列前茅，全國中等學校運動會從2021年起，將輕艇項目列入全國中等學校運動會的必辦項目，校方為兼顧學生升學及日後發展，朝輕艇運動發展，家長會長粘進義號召家長會成員及熱心企業集資，今捐贈輕艇2艘及划槳2支給校方。

福興國中投入划龍舟20多年，全校約有30多人定期訓練，因資源有限，過去在家長會的支持下，在校內打造龍舟練習池，利用流動式的水槽，讓選手可以坐在池邊划槳，藉此模擬比賽時的情境，學生辛苦練習受到矚目，新校舍鴻興樓前年落成後在頂樓打造全新練習池，環境更寬敞，舊池也外借給需要的團隊練習龍舟划槳。

福興國中家長會粘進義說，福興國中訓練出許多划龍舟好手，但銜接高中受阻，校方近年也訓練學生參加輕艇競賽，但硬體有限，希望新的輕艇能讓學生有更完善的訓練，也讓彰化日後在全國性賽事提升能見度。

福興國中校長趙士瑩表示，109年全國輕艇錦標賽校方初試啼聲，雖是使用二手的槳板練習，但在輕艇SUP項目共獲得國女組第1名及第2名、國男組第3名的好成績，就讀國立台南海事學校的畢業校友，也在同場賽事中以高一學生之姿勇奪青年男子組C2第1名，有好的開始希望可以持續推廣輕艇運動。