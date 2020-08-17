中小學樹普查 教師陷認樹深淵

教師行政負擔大，每年暑假都造成行政大逃亡，不少學校剛換一批行政新手，又陷入「樹種調查」行政深淵。教育部本月初發函全台中小學，要求盤點學校轄管樹種及數量，月底就要填寫完畢，對大校或山區學校而言是個大工程，新進總務人員光「認樹」就欲哭無淚。

行政院長蘇貞昌七月宣布全國中小學將在二○二二年二月前班班有冷氣，裝冷氣要用電，太陽光電可發電，種樹則可節能減熱，三者需同時進行。蘇貞昌表示，「種樹就要種對，不僅不准種黑板樹，更應以本土原生種為主；從種樹開始，給孩子最好的教育」。

教育部火速於本月七日發函全國高中以下三七二○所學校，於八月卅一日前協助填報「校園植樹環境自我評量表」，除了調查校園三公尺以上喬木或棕櫚樹為主的樹種、清點樹「口」，也了解還有多少植樹空間。不過，因為命令來得又快又急，讓學校人仰馬翻。

台中市何厝國小總務主任蔡昌樺說，對於非專業老師而言，很多樹木是叫不出名字的。他認為，教育部既然要安排相關專業人員到校了解、評估校園植樹環境及需求，校方當日陪同到訪人員進行校園植栽評估與記錄即可，不用多花時間填報表。

「上級單位隨便發個文，承辦組長可能要花好幾天調查。」基隆市安樂高中教師李啟嘉說，單是日常行政工作就很繁重，為了一個突然進來的表格，勢必得耽擱原本工作，「一個大熱天的下午就可能熱死人。」

新北市三峽山區有木國小位在山區，該校總務主任吳政謀說，學校樹木太多，一直沒有全盤調查，也不知道到底有多少棵。

新北市龍埔國小事務組長施信源說，為了完成清點命令，大家花了一天總算完成調查。他說，他並非生物科系畢業，且剛接總務工作，一切都從頭學，幸好龍埔樹種數量還有基礎資料，更慶幸的是「學校沒有後山」。

施信源也說，各校受工程影響移撥樹木時會申請、掌握，這份調查最後對學校有什麼幫助？還是又是少數人在辦公室想出來的？實在很無奈。學校行政老師一方面要做行政業務，一方面還要教學，能不逃跑嗎？

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，第一線學校行政人員已做過太多次勞師動眾調查，結果不了了之，可思考在相關專業人士到校時一起討論後，同時完成樹種調查填報內容。

但也有學校行政人員認為，這項工作有綠化、固碳、降溫與提供生物棲所功能，且是一次性工作，可趁此建立校園植物資料庫，供教學或日後植栽維護管理之用，「是一份有價值及意義的工作。」

教育部說，這次調查是為了解學校樹木植栽現況、樹種數量、不適當樹種數量、植樹面臨問題及需求，教育部將以「小樹種起、適地適木、原生樹種」為原則推動校園植樹，後續會依專家建議時間，採適時、適地、適種。

教育部說，自評表單設計勾選為主，就是要減輕行政人員填報表的負荷，對於樹木辨識造成困擾，教育部除已建立五區諮詢窗口，可請具有生物、自然或了解植物的教師人員協助辨識，或透過植物相關App辨識樹種。