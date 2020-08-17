家長對新課綱3大困惑 專家一次解答

108課綱上路滿一年，聯合報系日前發表民調與專題報導，今天晚上邀請推動新課綱的國教院前主任范信賢、瑩光教育協會創辦人藍偉瑩出席座談，回應民眾對新課綱的疑惑。隨課綱上路的高中學習歷程檔案受關注，專家指出，比起高一就定向，學習歷程的目標是引導學生逐年探索自我，甄試時明確說出為何我喜歡這個、不喜歡這個，這才是大學教授想聽到的內容。

藍偉瑩說，學習歷程是一資料庫，目的是幫學生做生涯發展試探。學生可透過各校開的選修課等管道了解自己志向，比如有人發現自己物理成績好，但不喜歡物理，或有人發現自己特別喜歡做實驗的過程。

不少家長擔憂，學習歷程逼學生在高一就定向，但藍偉瑩說，什麼時候才了解自己興趣不重要，重點是三年試探歷程，能讓學生在甄試時告訴教授「為何選了這個系」。

坊間有很多一次性活動助學生累積證書，藍偉瑩表示，大學端認為一次性活動意義不大，更重要的是在每個課程、活動後練習反思「這活動結束，我發現了什麼？」

另有家長擔憂教師會不會教新課綱，藍偉瑩說，新課綱下的老師不必「教完」課本每一細節，而是推翻過往先給答案的教法，轉為引導學生找出答案。只要成功轉換教學法，讓學生現在學的東西，就可以面對眼前的問題，如此一來，素養導向的新課綱不會增加授課時間，沒有教不完的問題。

中小學教師的教法該如何改變，范信賢舉例，國人常說宜蘭雨多，宜蘭的利澤國小請學生找出雨量圖，讓學生在實際情境中了解「竹風蘭雨」的成因。

有家長在座談會表示，坊間增設素養補習班，到底該不該補習？范信賢說，素養給許多人的感受是「考題文字很長」，但搭配新課綱的情境題不一定是文字長，也可能是結合圖片。他也說素養像健康檢查，是長時間養成，無法靠補習短期速成。藍偉瑩指出，父母更適合擔任素養引導者，從日常生活開始培養起。