助攻雙語 英國擬選送英語師資來台

教育部長潘文忠日前接見英國在台辦事處代表唐凱琳及英國文化協會處長羅瑞福等人，雙方同意合作推動二○三○雙語國家政策。英國每年選送二千五百名英語師資至全球各地協助教學，未來將研議納入台灣，作為選送英語教師與助理的地區。

蔡英文總統宣布二○三○年要落實雙語國家政策，教育部也大幅提高雙語教育預算，從目前約兩億元，明年要提高至廿億元，預計四年培育二千名教師。

雙語教育可由本國教師和外籍教師來教，但要培育本國雙語師資，各大學需同步提升英語教學的能量。潘文忠表示，教育部擬在高教深耕計畫框架下與英國文化協會共同合作，協助十五所大學提升英語教學及學生英語能力，並將視成效推廣至其他大學校院。

潘文忠說，二○三○雙語國家是跨部會的政策，在國民教育方面，也將由國發會針對十五、十七歲的國三與高三生進行英語能力評量，作為未來配合學生實際需要，推動各項雙語教育重要參據。

潘文忠說，提出未來雙語政策推動重點，檢討以往經驗及限制，除正式課程外，也希望學生能在日常生活中加強聽、說能力。初期作法將擇定有意願的學校辦理，之後次第擴大參與。教育部將透過工作圈，針對授課學校、參與學生的聯繫與掌握，提供必要的協助。

針對培育英語師資，羅瑞福表示，英方每年選送二千五百名英語師資至全球各地協助教學，唐凱琳也回應未來將研議分別選送英語教師與助理至台灣，以及華語文教師與助理至英方，以協助提升雙方的英語及華語教學。

唐凱琳則說，台灣防疫的成功，提供留學生安心就學的理想環境。目前台英大學間已有密切交流，未來除將進一步鼓勵學生雙向的交流，也將積極協助尖端科技創新的研發。會談中潘文忠特別邀請唐凱琳及羅瑞福參訪我具代表性的學校，及推動科研、大數據、AI產學合作有成的大學，進而了解台英雙邊在創新創業可以合作的具體項目。