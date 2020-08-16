學習歷程檔案 高中生上傳率9成 高職生僅7成

「學習歷程檔案」不分高中、高職生都要上傳，且在未來升學管道都要採計占5成分。但研發該資料庫的暨南大學分析，高中生平均上傳學習歷程檔案的比率近9成，私立明星高中更高達九成八；相較之下，高職僅約7成。有地方教育局分析，主因是高職二年級以後才有專業科目，估計新課綱上路次年後上傳率會提高。

新北市教育局股長金忻瑩表示，高職一年級課程以共同科目為主，如國英數等；二年級起有專業科目、實習科目，以及關鍵的「專題實作」課程，估計這是108學年度高職上傳學習歷程檔案比率較高中低的主因，「二年級以後，上傳率就會提高」。

雲林北港高中教務主任吳俊憲表示，該校是普通科附設職業類科，實際對比高中及高職生上傳比率，確實有高職生偏低的情形。但他觀察，新課綱課程改變以普通高中端最大，且更重視性向探索，家長、學生都極為重視；技職端課程變動小，使得師生也容易忽略考招變革。

吳俊憲舉例，普高課程結構，3年要有18小時的「彈性學習時間」，且多元選修課程占比較高，課程內容也更彈性；但高職3年僅有6小時彈性學習時間，多元選修也與群科專業相關，與舊課綱差別不大，連帶影響到學生忽略學習歷程檔案，高職端將加強宣導。