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導護志工守護安全 張群英18年志工服務近5千小時

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市大同區隊長張群英(右)從兒子上小學幼稚園開始當導護志工，至今兒子已當完兵，張仍堅守崗位，18年來，張群英志工時數將近5000的小時。記者林麗玉／攝影
台北市大同區隊長張群英(右)從兒子上小學幼稚園開始當導護志工，至今兒子已當完兵，張仍堅守崗位，18年來，張群英志工時數將近5000的小時。記者林麗玉／攝影

北市大同區隊長張群英從兒子上小學幼稚園開始當導護志工，至今兒子已當完兵，張仍堅守崗位，今年不僅獲優良導護志工，她也是今年獲獎人中執勤時數最多的一位，18年來，張群英志工時數高達4951小時，將近5000的小時。

另外，今年已82歲的林金成，孫子都已長大成人，但林金成的退休生活越活越有活力，不僅到里辦當志工，他也是景興國小的導護志工爺爺，每當學童看到滿臉笑容的林爺爺喊聲好，就是林金成當志工的動力，林也邀更多退休朋友一起投入志工行列。

台北市教育局今天舉辦「台北市109年度國中小學優良交通導護志工表揚大會」，今年獲得表揚的優良交通導護志工一共216人，其中110名志工服務年資超過10年，包括大同國小的吳素秋、五常國小的沈淑惠導護志工年資都逾30年。

另外，中山區副區隊長陳秀蓮27年來執勤時數也高達4770小時，大安區建安國小志工蔡有德25年來執勤時數4940小時，西園國小志工王吳桂妹每周也協助8崗導護，連續13年來的執勤時數已達4160小時。還有民族國小志工傅黃富美今年已81歲，仍以守護學童安全為志業，堅持在孩子上學時，站在各十字路口守護孩子的交通安全。

台北市國小交通導護志工隊總隊長劉永茂說，台北市國中小有交通導護志工迄今已23年，不過隨著這幾年雙薪家庭越來越多，在學家長當導護志工的人數越來越少，幾乎以社區志工為主，導護志工最高峰時間有過近1萬2000人，但現在僅剩一半，呼籲能有更多的的在校生家長可以投入導護志工行業，守護孩子的交通安全。

台北市教育局長曾燦金表示，台北市的導護志工有銀髮長者、家庭主婦，也有每天趕著上下班的爸爸媽媽，把握時間堅守交通導護志工崗位，也正因台北市的大馬路口、巷弄裡，有這些吹哨、舉旗、引導孩子們行進安全的志工，讓台北市國中小校園有一張綿密的交通安全防護網。

今年已82歲的林金成，孫子都已長大成人，但林金成的退休志工生活越活越有活力。記者林麗玉／攝影
今年已82歲的林金成，孫子都已長大成人，但林金成的退休志工生活越活越有活力。記者林麗玉／攝影

北市 教育局 志工

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