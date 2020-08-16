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迎接幼兒開學潮 竹市今年再增120個公幼名額

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
三民國小附設幼兒園新增3班，即將在8月底完工，新生可於9月入學。圖／新竹市政府提供
三民國小附設幼兒園新增3班，即將在8月底完工，新生可於9月入學。圖／新竹市政府提供

適逢近日幼兒園開學潮，新竹市政府宣布今年再增120個公幼名額，包括即將完工的三民國小附設幼兒園新增3班，及實驗高中附設幼兒園新增1班，總計到112學年度將增加公幼及非營利幼兒園58班、1712個名額。

竹市出生率高，市長林智堅投入近5億元改善幼兒園環境，其中三民國小附設幼兒園去年5月動工，市府投入7500萬元打造全新校舍，連接兩層樓溜滑梯打造立體遊戲場，招生名額也變成2倍，從原本3班90名增加為6班180名幼兒，預計今年8月底校舍完工，新生可於9月入學。

林智堅表示，上任以來致力推動友善育兒環境，要讓新竹市的年輕人敢生、願意生，竹市103至112學年度總共增加公幼及非營利幼兒園58班、1712名額，公共化比例由19%提高至26.88%，希望減輕爸媽負擔。

林智堅說，除增加平價的公共化教保服務，他也設立三區親子館、兩處定點臨時托育空間，並在今年設立竹市第一間公托家園，在少子化浪潮中，竹市於上個月突破45萬人口。

教育處代理處長沈靜濤指出，三民附幼設計注重簡潔美學，從「孩子的角度」出發，打造弧面牆壁，讓空間具有延伸感，二樓打造寬敞的半戶外空間，還有兩層樓的溜滑梯，讓幼兒園變成一座超大立體遊戲場。

沈靜濤說，竹市除了出生率高，居民平均收入與嬰幼兒教育投資也高，私幼立案多，竹市公共化比例遠不及私幼的成長數度；又因地狹人稠，國中小無減班情況，不易挪出空間增設公幼及非營利幼兒園。

市府將持續盤點國中小剩餘空間及公幼土地，增設公幼及非營利幼兒園，除三民附幼即將全新啟用，近期還有高峰非營利幼兒園於10月底即將完工，將從原本90名幼兒，增加至150個招生名額，預計明年5月招生入學。

三民國小附設幼兒園新增3班，即將在8月底完工，新生可於9月入學。圖／新竹市政府提供
三民國小附設幼兒園新增3班，即將在8月底完工，新生可於9月入學。圖／新竹市政府提供
三民國小附設幼兒園新增3班，即將在8月底完工，新生可於9月入學。圖／新竹市政府提供
三民國小附設幼兒園新增3班，即將在8月底完工，新生可於9月入學。圖／新竹市政府提供
三民國小附設幼兒園新增3班，即將在8月底完工，新生可於9月入學。圖／新竹市政府提供
三民國小附設幼兒園新增3班，即將在8月底完工，新生可於9月入學。圖／新竹市政府提供

幼兒園 公幼 林智堅

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