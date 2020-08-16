課綱人才荒 新北「教練式工作坊」強化高中課程領導力

新課綱上路第二年，高中端課程安排更為嚴峻，許多學校面臨新舊任教務行政交接，原訂課程計畫如何順利排課，是學校現場一大挑戰。新北市府與師大高中優質化團隊近日合作引進「教練式領導工作坊」，培訓各校教務主任的課程領導策略，讓學校課程發展不再是處室單兵作戰。

根據新課綱總綱規定，各校課程規畫須經由「課程發展委員會」討論產出，但過去學校行政召開相關會議大多是制式流程。

高優前導學校北大高中施雅慧校長表示，落實課程發展委員會有助於決定學校課程地圖未來走向，但是這種課程領導者的角色，對教務主任來說是很艱鉅的挑戰。因高中教學現場強調專業自主，教務主任經常夾在政策執行和教師自主中間，左右為難。她建議，若要減少這種困境，應加強對行政和教學的支持，並促進雙向的溝通與合作。

台師大教授陳佩英也表示，過去高優計畫針對新課綱的課程規畫辦過很多教務培力工作坊，但是回到現場之後，因應每個學校文化不同，主任們其實需要形成夥伴關係，讓支持系統更完整，才能持續攜手前行。

新北市課程督學張純寧則表示，學校現場有很大的課務安排壓力，工作坊提供一些策略工具，讓第一線行政工作者能感覺被支持、被同理，願意繼續一起打拼。

新北市府為了讓高中新課綱順利運作，已經連續三年辦理全市的教務行政培力工作坊，每一年針對課綱焦點議題、實務經驗做深度對話討論，在109學年度鎖定在學校內部實踐「課程領導力」，目的即是要提升學校內部課程發展的品質，長遠來看，則是希望基層的教務工作可以向下扎根，紓解教學現場行政人才荒。