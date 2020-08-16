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為校校裝冷氣政策暖身 竹縣120所國中小電力盤點

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣11所國中小獲教育部核定補助8300萬元進行電力系統改善，縣內120所國中小含分校，全面進行電力盤點，為校校裝冷氣的政策暖身。記者陳斯穎／攝影
新竹縣11所國中小獲教育部核定補助8300萬元進行電力系統改善，縣內120所國中小含分校，全面進行電力盤點，為校校裝冷氣的政策暖身。記者陳斯穎／攝影

為給學生舒適的學習環境，行政院推2022年夏天前國中小全面裝冷氣政策，新竹縣11所國中小優先獲教育部核定補助8300萬元進行電力系統改善，縣長楊文科指示縣內120所國中小含分校，全面進行電力盤點，電力改善及裝設冷氣所需經費約為7億18萬元，預計一個月內完成評估報告，以利後續經費爭取。

縣府教育處表示，中央優先補助校舍屋齡在20年以上，且面臨電力設備老舊損壞、線路老舊、電壓不穩、電力設備容量不足、配線凌亂、電力安全堪虞等情形學校，補助項目包含電力系統路線、配／分電箱、變壓器、管線、線架的更新、校內設置或改善配電場、線路設置費等相關費用。

全縣共有3152間教室，為盤點學校老舊電力系統，教育處7月20日及8月10日邀集各國中小總務主任召開學校電力盤點前說明會，會中說明現地勘查盤點的注意事項、學校在盤點前需要完成的表件及配合事項，並從8月3日起，會同台電、電機技師、電器承裝業者、太陽能光電業者等組成盤點勘查小組，以一天5校的進度到校園盤點及勘查學校電力系統使用情形。

教育處指出，未來將依盤點結果進行校園電力的配置，重新安排電力管線、裝設太陽能板設備，減少因電力配線不當而引起的災害，也為校校裝冷氣的政策暖身。

另外，因應氣候變遷高溫狀態，教育部與農委會共同推動校園樹木盤點及植樹計畫，縣內學校將填寫學校植樹環境自我評量填報基礎資訊，方便後續安排專業人員到校評估校園植樹環境及需求，並以「小樹種起、適地適木、原生樹種」為原則，協助學校植樹，達到綠化、固碳、降溫與提供生物棲所等功能。

教育部 行政院 氣候變遷 楊文科 新竹 高溫 台電

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