快訊

長榮類出國航班再度起飛 超狂機長天空畫「壓軸彩蛋」

馬來西亞確診案例 莊人祥：會列「本土案例規格」認真調查

幼兒園工時長只領22K？ 幼教師曝心酸：師生比30年不降

聯合新聞網 / 綜合報導
無論是托嬰中心或是幼兒園都面臨到師生比、人力流失等問題。圖片來源／ingimage
無論是托嬰中心或是幼兒園都面臨到師生比、人力流失等問題。圖片來源／ingimage

前段時間不斷爆出虐童事件，使外界開始對幼兒園、育嬰中心的人員放大檢視，不過教職員不應被污名化，仍有不少敬業的人員仍在努力工作。有網友發文分享，指出幼兒園、托嬰中心保育員的起薪只有22k到30k，明明是國家育苗需要專業知識的工作，起薪難道沒有受政府保障嗎，對此有幼教師出面回文，點出幼教師資的大量流失、師生比30年不降的問題。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，他說學校老師和大學教授都有一定的薪資報酬，也有政府介入成立一定的保障規模補助，但他上求職網看到幼稚園、托嬰中心保育員的薪資只有22k到30k，他說「工廠的助理小妹起薪都比這幼苗保育員高，國小老師沒這麼糟糕啊，是因為沒有政府的整合保障嗎」。

對此，網友紛紛留言，「照顧嬰幼兒是很辛苦，而且需要愛心的工作這種薪水真的太低」、「沒有技術門檻」、「十年前就這個薪水」、「還要面對家長，我覺得光是這點薪水就應該提高」、「現在還要被監視器盯著」、「減少每天工時吧，一直顧小孩很累」、「被老闆賺走」、「扯的是費用貴爆，但是老師薪水超低」、「1個就很可怕還要帶8個，還有超收的」。

而有幼教師也回文原PO，她點出幼教師資的大量流失、師生比30年不降問題，她指出幼兒園師生比自30年前就是1:15，雖然合法但一個老師顧15個學生仍然很吃力，她說「1:15的師生比就算合法都很悲劇了，開學時那種全班超過一半的人在嚎淘大哭的恐怖畫面，老師欲哭無淚年年上演」。

另外她指出不管公私幼很少聽過有老師工時低於十小時，加上薪資少的問題，造成不少老師選擇離開，她說「長時間下來，教育愛被磨光的很多，走掉的老師很多，很多私幼請不到好老師，只好隨便找，師資就惡性循環的爛下去，其他人繼續背著沈重精神壓力，可能精神壓力就爆了」。

幼兒園 幼教 薪水 薪資 托嬰

延伸閱讀

水族館因疫情關閉 撈出9大箱累積14年許願硬幣救急

「跳級台大醫」網友仇富？ 台大女曝家境後段：努力縮小差距

癲癇男童被拴羊圈2年「吃屎過活」 父親繼母住房內不理

雕像太逼真！妻3年前車禍離世 「睜眼坐沙發」家人以為重生

相關新聞

幼兒園工時長只領22K？ 幼教師曝心酸：師生比30年不降

前段時間不斷爆出虐童事件，使外界開始對幼兒園、育嬰中心的人員放大檢視，不過教職員不應被污名化，仍有不少敬業的人員仍在努力工作。有網友發文分享，指出幼兒園、托嬰中心保育員的起薪只有22k到30k，明明是國家育苗需要專業知識的工作，起薪難道沒有受政府保障嗎，對此有幼教師出面回文，點出幼教師資的大量流失、師生比30年不降的問題。

19歲以下免報名費 閩南語檢定報考人數創新高

教育部今天在全國18考區共48個考場舉行閩南語語言能力認證考試，今年考試報名人數創歷年新高，共1萬3886人報考，比去年...

北市公幼1.1萬備取搶破頭 北市副市長蔡炳坤：家長觀念要改

台北市507家私立幼兒園，符合中央準公共化幼兒園條件的有204家，約有1.5萬名額。去年有90家簽約加入，109學年度再...

師資培訓、學習平台 助新住民二代接軌

教育部統計，國中小學生近一成為新住民子女，有些人在從小在新住民父母親的原生國成長，華語文或人際關係面臨困難。教育部利用寒...

數位音樂興起 教育部辦工作坊培訓中學教師

數位音樂產業興起，MTI音樂科技學院表示，今年再度與教育部推動數位音樂創作培訓工作坊，以實作課程為主，讓國、高中音樂教師...

準考試院長憂台大 黃榮村：管案裂痕未撫平

將在九月上任的準考試院長黃榮村曾在「卡管事件」時，直言「能退讓的是政府，不可能叫大學退讓」。事隔兩年，黃榮村談起台大卻面...

黃榮村孤身赴任 「用了就是你的人」

「做公共事務一定要無私為公。」考試院掌管全國常任文官考銓，最重要的職責是健全國家文官中立制度。準考試院長黃榮村強調，文官...

接掌考試院 黃榮村：末代院長責任更大

以黑馬之姿接任考試院長的黃榮村，九月一日上任，一上任就要面臨考試院存廢、轉型。對自己可能是「末代院長」，一派坦然。他接受...

國際德語奧林匹克競賽 雄中學生王梓安奪金

2020年國際德語奧林匹克競賽獲勝名單揭曉，高雄中學學生王梓安在全球68個國家、131名參賽學生中脫穎而出，奪下B1級冠...

化學奧林匹亞落幕 我選手奪2金名列全球第五

第52屆國際化學奧林匹亞競賽7月25日晚間完賽，教育部表示，今年共60國、231名學生參賽，代表我國參賽的4名學生共獲得...

海大收附中生 3年後擬單獨招生

海洋大學今年併下基隆海事為海洋大學附屬中學，推出由海大附中一路升海大的「海洋人才一貫班」，一○九學年起開始招生，每屆收卅...

班班裝冷氣公聽會 「校園降溫與環境永續不是選擇題」

行政院長蘇貞昌7 月宣布，全面補助各地方國、中小學教室班班裝冷氣政策。基隆市議員王醒之、立法委員賴香伶今在基隆市議會舉行...

熱門新聞

「跳級台大醫」網友仇富？ 台大女曝家境後段：努力縮小差距

教師掀延退潮 清大設限、台大放寬

年改後大學教師想拚到70歲 清大延退門檻趨嚴

私校教師苦 未屆齡就遭「勸退休」

量化標準審核延退 難留住最不該退休的大學教師

國際德語奧林匹克競賽 雄中學生王梓安奪金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。