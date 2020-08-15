幼兒園工時長只領22K？ 幼教師曝心酸：師生比30年不降

前段時間不斷爆出虐童事件，使外界開始對幼兒園、育嬰中心的人員放大檢視，不過教職員不應被污名化，仍有不少敬業的人員仍在努力工作。有網友發文分享，指出幼兒園、托嬰中心保育員的起薪只有22k到30k，明明是國家育苗需要專業知識的工作，起薪難道沒有受政府保障嗎，對此有幼教師出面回文，點出幼教師資的大量流失、師生比30年不降的問題。

原PO在「批踢踢八卦版」發文，他說學校老師和大學教授都有一定的薪資報酬，也有政府介入成立一定的保障規模補助，但他上求職網看到幼稚園、托嬰中心保育員的薪資只有22k到30k，他說「工廠的助理小妹起薪都比這幼苗保育員高，國小老師沒這麼糟糕啊，是因為沒有政府的整合保障嗎」。

對此，網友紛紛留言，「照顧嬰幼兒是很辛苦，而且需要愛心的工作這種薪水真的太低」、「沒有技術門檻」、「十年前就這個薪水」、「還要面對家長，我覺得光是這點薪水就應該提高」、「現在還要被監視器盯著」、「減少每天工時吧，一直顧小孩很累」、「被老闆賺走」、「扯的是費用貴爆，但是老師薪水超低」、「1個就很可怕還要帶8個，還有超收的」。

而有幼教師也回文原PO，她點出幼教師資的大量流失、師生比30年不降問題，她指出幼兒園師生比自30年前就是1:15，雖然合法但一個老師顧15個學生仍然很吃力，她說「1:15的師生比就算合法都很悲劇了，開學時那種全班超過一半的人在嚎淘大哭的恐怖畫面，老師欲哭無淚年年上演」。

另外她指出不管公私幼很少聽過有老師工時低於十小時，加上薪資少的問題，造成不少老師選擇離開，她說「長時間下來，教育愛被磨光的很多，走掉的老師很多，很多私幼請不到好老師，只好隨便找，師資就惡性循環的爛下去，其他人繼續背著沈重精神壓力，可能精神壓力就爆了」。