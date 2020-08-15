年改後大學教師想拚到70歲 清大延退門檻趨嚴

年改後公立大學教授每月平均少領3萬元退休金，教育部統計，申請延退教師數逐年增加，從2017年的188人逐年增為今年的306人，高教人事新陳代謝趨緩。清大擬調整延退門檻，最快明年起，教師要具一定教學和研究成果才能延退。台大反其道而行，年改後放寬延退申請流程，校方表示，教師仍要基於各系所教學或研究需求才能申請。

蔡英文政府推動的年金改革衝擊各級學校教師退休生涯，教育部2018年立法將公立大學教師退休年齡從65歲放寬到70歲，108學年全國65歲以上大專校院教師人數首度破千，50歲以上教師達4.6萬人，約占全國教師的五成九，比去年增加2個百分點。教育部也規定教師不能自己申請延退，應由校方邀請。

清華大學校長賀陳弘指出，清大經多次會議討論，擬將教學和研究成果增設為延退條件，校內各學院正研擬合適門檻。清大考量的是全校競爭力，若教師在教學和研究上有一定實力，校方不會以屆齡為由請他們退休。

台灣大學原本的延退標準比許多公校嚴格，台大人事室2018年放寬延退標準，申請延退條件除原本的擔任中研院院士等，還加入屆齡退休前五年有一定學術著作量、任教課程尚未找到接替人等條件。申請流程上，延退第一年申請案只需經所屬學院或系所通過，第二年起才要送校教評會審查。

政治大學校長郭明政不支持延退，盼多給年輕教師機會，今年首創「兼任特聘教師」制度，請退休的高齡老師擔任兼任教師，給的鐘點費是一般兼任老師的兩倍，但有意願的老師不超過10人。郭明政說，此制度邀請退休師開設大學部基礎課程，且有修課人數限制，未來考慮放寬標準。

成功大學校長蘇慧貞表示，2018年後校內教師延退人數的確增加，校方秉持一致的原則審核延退，屆齡教師若教學和研究實力佳，且任教系所支持他延退，校方將給予彈性，讓有能力者繼續任教職。

另有國家禁止公立大學教師延退，賀陳弘舉例，日本公校教師退休金也由政府支應，該國老師不能延退。曾任年金改革委員會委員的郭明政也說，德國無延退制度，美國教師雖可延退，但延退薪資要與校方談判，按談判結果決定數額。