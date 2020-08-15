數位音樂興起 教育部辦工作坊培訓中學教師
數位音樂產業興起，MTI音樂科技學院表示，今年再度與教育部推動數位音樂創作培訓工作坊，以實作課程為主，讓國、高中音樂教師參與電子音樂中編曲及錄音室製作實務，報名首周就有超過百名老師報名。
MTI音樂科技學院表示，此工作坊首日帶領老師認識錄音室環境，並了解流行音樂曲風，且安排微風代言人DJ Mai孫麥傑表演與分享，以及數位音樂軟體Ableton Live實作課程。第三天安排人聲錄製實作課程，並引導參與教師分組完成一小段作品。工作坊所用設備都比照業界標準。
MTI音樂科技學院基金會董事長、搖滾教父倪重華說，現在是108課綱啟動後的關鍵時刻，盼教育能培養學生興趣，找到自己的特質。這三天的工作坊是一個開始，讓更多教師接觸數位音樂，並邀請老師們回校後分享這次的學習資訊，鼓勵對於流行音樂領域有興趣的孩子，及早展開系統性學習，並找尋與業界合作的機會。
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