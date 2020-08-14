創意玩科技 雲林正心中學夏令營大豐收

雲林正心中學用創意玩科技的夏令營，今天舉辦成果發表，雖然因疫情發表會規模縮小，但同學策畫腳本、製作影片亳不馬虎。校長林佳慧表示，同學報告台風穩健、口條清楚，「大家的表現超乎師長預期」。

林佳慧說，文字或語言的力量在於能感動人，運用時最重要的是要讓對方了解，這次五天的夏令營，同學的表現都很棒，若能有更多人鼓起勇氣到升旗台，用精準的文字說明主張，會更棒。

正心中學今年與聯合報寫作教室合辦「創意科技應用人文營」，營隊老師帶來的內容五花八門，從生態保育與經濟、未來科技狂想、當代建築、思辨訓練、媒體素養、簡報術，到說在地故事，還邀請知名Youtuber JRLEE暢談「夢想追求與人生規劃」，順便提醒學生「當網紅沒那麼容易」。

營隊活動最後各組要交出一份魔法報紙，為了拿出最佳成品，小組成員從討論、策劃，在電腦教室編排版面，音二乙賴慧珉說「過去少有機會與同學合作報告，這次能和大家一起完成報紙，看到成品時，真的好感動」。

美二乙洪莘育則說，編報過程她感受最深的是「承擔的壓力」，因為每個人都有想法、脾氣，為了讓報紙如期出刊，身為組長的她只能忍下脾氣，努力讓小組達成共識，「雖然這堂『領導先修課』修得辛苦，但成果很豐美」。