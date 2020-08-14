經理人的哲學課，「慢活」讓決策力再進階！

「沒有人不愛惜生命，但很少有人珍惜時間。」在這個講求快節奏與高效率的現代生活中，梁實秋先生的這句話格外地耐人尋味。職場工作者分秒必爭，就是為了不輸人後，在維持家庭溫飽之際，還得在個人健康、家庭生活與社會責任之間取得平衡。表面看來很重視時間管理的現代人，其實未必懂得慢下來品味每個當下的生命感受。

圖／臺師大 提供

快節奏的生活帶給現代人的傷害不容小覷，強調競爭的社會使得工作壓力巨大，無法適時排解負面情緒、身心問題日積月累，連帶著職場決策與判斷力也受到影響。根據美國著名心理學家沙基斯（Stephanie Sarkis）於《富比士雜誌》的說法，全球高階主管中，竟有3.5%受精神疾病所苦。

「中高階主管時刻面臨各種決策，卻沒有餘裕面對自己的感受。若能學會在快速變化的時代放慢腳步，有些時候，反而能找到面對困境的方法。同時，如何慢下來也是需要練習的。」師大國文學系劉滄龍教授說道，現代社會扭曲的生活方式打壓了慢下來感受與思考的能力，我們成了專業的職人卻失去了感受與品味生活的能力。

圖／臺師大 提供

生命日趨物化，追求縱情享樂的結果，經常演變成活在虛假的成功幻象當中無法自拔。現代生活的困境如何能解？工作的意義到底是什麼？劉滄龍教授與全球經營與策略研究所的許書瑋教授共同給出了一個解方：以「慢的生活美學」重拾品味生活的能力。舉凡生活與職場上的問題、決策能力與創造力的再進階，若能領略「慢下來」的減法思維，將為我們日漸疲困的現代生活找到復甦的生機。

劉滄龍與許書瑋教授將在《慢板的生活方式──經理人讀哲學》的工作坊共同授課，探討慢板的生活技藝。「透過沉浸式的哲學著作閱讀，和學員共同討論生活和職場的難題，找到改變的可能。」上課地點安排在深具歷史與人文意涵的梁實秋故居，在刻意慢下來的哲學閱讀中，感受思考撞擊所帶來的喜悅。

除了故居新識的課程，臺師大進修推廣學院也一直針對不同的需求，推出美學文創、藝術創作、音樂、語言文化與資訊科技等專業課程，透過學習新事物發揮潛能、實現自我。此外還能提升競爭力、拓展生活圈，找到屬於自己的價值與幸福感。

「慢板的生活方式—經理人讀哲學」課程官網https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/detail.php?course=1092L009

其他更多資訊請參閱臺師大進修推廣學院官網https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/