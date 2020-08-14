化學奧林匹亞落幕 我選手奪2金名列全球第五

第52屆國際化學奧林匹亞競賽7月25日晚間完賽，教育部表示，今年共60國、231名學生參賽，代表我國參賽的4名學生共獲得二金、二銀佳績，國際排名第五名。以金牌數計算，越南與美國分別獲得四金，並列第一名，中國與新加坡為三金，我國及韓國皆為二金。高雄中學學生張恆睿表現最佳，榮獲個人排名第16名。

教育部表示，我國代表隊由台灣師範大學化學系主任王禎翰等10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選四階段，從1704名學生中選出四人代表參賽。

教育部說，我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，截至2019年共獲52金、48銀、11銅。近10年我國國際平均排名前五名，並曾於1993、1997、2009、2013、2015及2017年獲得國際排名第一。

教育部指出，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，此競賽獲得金牌、銀牌與銅牌者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系；競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，同一年度獲得同一學科或不同學科二種以上獎項者，擇優頒給最高獎額。

教育部表示，本競賽明年主辦國家為日本，我國將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流，並為國家爭取榮譽。