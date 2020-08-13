高職直升國立大學！海洋人才一貫班擬採單獨招生

海洋大學今年併下基隆海事為海洋大學附屬中學，兩校推出由海大附中一路升上海大的「海洋人才一貫班」，109學年起開始招生，每屆收36人，但尚無直接從附中升上海大的配套措施。海大112學年將收首屆附中生，校方表示，目前正與教育部討論招生管道，擬規畫設單獨招生管道來落實七年一貫。

海大本規畫以特殊選才管道招收海大附中的海洋人才一貫班學生，但按教育部的大專校院招生規範，特殊選才無法內定特定學生，否則是排擠他校生的入學機會。換句話說，如循特殊選才，該班生不一定都能進到海大。

海大表示，校方目前正與教育部高教司討論，擬規畫辦理單獨招生管道來收附中生。高教司僅表示，仍在和相關單位研議可行做法，以協助學校推動海洋人才培育。

按現行法規，單獨招生條件多，如為宗教、藝術或體育學系，或是私立大學經自我評估分析，認為單獨招生方式較適合，或於當學年度新設或改制，無法及時參與甄選入學或考試分發入學作業者，以及其他因政策、法令或專案計畫的校系，如經許可，也可採行單獨招生。

教育部近年力推海洋教育，海洋人才一貫班是重要一環，從課程到實習的規畫都是七年一貫。海大附中校長陳世程說，校內各科都與海大的科系對應，目前的計畫是「3+4」方案，也就是銜接高職三年與大學四年，整併高職、大學都有開的課，空出來的高三課堂改為大學先修課，由海大教師授課。此班課程分為自然與工程兩領域，並開設「海洋科學概論」等全校必修課程。

教育部國教署表示，海大與海大附中資源也採鏈結與共享，比如安排海大附中航海科學生到海洋大學商船系上「電子航儀」實習課程，培養實操能力。海大輪機系師生也赴海大附中進行焊接實務課程，由高職師擔任課程助教，協助海大學生實習實作。

海大表示，學生讀大學期間，可修習海大各系專業必、選修學分，另也規畫學生利用大二、大三暑假，到企業實習或出國學習。大四時，將依學生志向進行分流，提供三種路徑讓學生延伸學習。

陳世程說，一貫班的終極目標是「3+3+1+1」，也就是三年高中、三年大學、一年碩士，最後還有一年的產學合作，一氣呵成培養船務和海洋研究高階人才，增加學生入行意願。