中金院育才經費僅次台大 產學合作助學子畢業即就業

為教育公益不計成本！《天下》雜誌調查110所大學投入學生的教育經費，結果發現除了醫學大學外，中信金融管理學院（下稱中金院）每位學生平均培育成本48萬元，僅次於台大的48.55萬；同時中金院與中國信託產學合作，為畢業生媒合職缺及推薦參與中信儲備幹部計畫，讓他們贏得就業起跑點，也讓中金院創下年年註冊率100%。

中信金融管理學院與中國信託產學合作，圖為學生至中信參與數據研發中心實習。 圖／中信金融管理學院 提供

職場學先修班 儲備實戰值、拓展人脈值中國信託每年提供中金院大三生暑期有薪實習機會，今年安排62位學生投入金融職場前線實習，讓學生體驗金融人的實戰生活。「實習期間培養出自己的『VIP』客戶，還有人指定找我辦卡呢！」中信金融管理學院企管系三年級學生陳伊芃在分行實習，首次處理辦卡業務讓她成就感大爆發，更學會如何「察言觀色」，快速預想到客戶的需求；除了前台第一線，也有同學在後勤單位實習。在數據研發中心實習的徐敏庭表示，實習讓她了解一個專案如何從無到有，並在有限的資源內透過團隊分工去實現最大的效益，「這與在學校完成專題的經驗值完全不同」。預計九月前往日本法政大學公費微留學的唐伃暄則在法金事業單位實習，她積極爭取到在部門會議上分享國際論文的機會，也有助了解法金業務的未來發展，期待未來能成為中國信託的一員。

特別的是，今年還有菲籍和泰籍2位外籍學生參加了中國信託首屆「iSEA」東南亞僑外生招募計畫，金管所碩士班的菲律賓籍學生Valyza Joan Bermido (Lisa)獲得海外個金事業單位實習機會，協助菲律賓分行的業務，讓她更了解銀行作業及海外服務項目；大學部泰籍學生Waritha Thalerngpong (May)則在國際金融事業單位實習，舉辦了幾次的文化交流活動，讓她學習團隊合作，更發現自己還有很多進步空間。

中金院外籍生May (右) and Lisa參加了中國信託首屆「iSEA」東南亞僑外生招募計畫。 圖／中信金融管理學院 提供

預約就業直達車 提升畢業即戰力施光訓校長表示，中信金融管理學院投入在學生的資源，遠大於表面上的數字，對於優秀學生提供菁英獎學金，弱勢學生則有希望助學金，另外，還有海外見習和微留學的公費贊助，讓學生有機會一圓海外進修的夢想！在課程安排上，強調學用合一、重視產學合作，邀請中信高階經理人擔任業師協同授課並安排多元的產學合作專案，有利於學生探索職涯，提早確定就業方向。財金系校友楊軒柔及廖婷月即因暑期實習的優秀表現，讓她們搭上就業直達車。廖婷月在今年畢業後順利錄取ACM；楊軒柔則是在畢業前就接到主管面試邀約，獲得風險管理單位職缺，還沒畢業即就業。

中信金融管理學院單獨招生即將於至8月14日截止報名，所有夢想開創精彩職涯的青年學子，都能加入中金院國際「金」英育才的行列。大學共有企業管理、財經法律、財務金融、AI人工智慧學系和不分系學士班五個科系，考生備妥書審資料並檢附學測、統測、指考或中金院自辦考試成績即可線上免費申請，歡迎青年學子踴躍報名，詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或電洽中金院招生中心06-2870223。