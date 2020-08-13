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桃園國中小生學新住民語言 每1年將增開200多班

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
108新課綱去年上路，小一新生本土語言課程新增東南亞7種語言，由於桃園就讀國中小的新住民學生近2萬人僅次新北，開課挑戰大，目前累計培訓300多名師資。記者張裕珍／攝影
108新課綱去年上路，小一新生本土語言課程新增東南亞7種語言，由於桃園就讀國中小的新住民學生近2萬人僅次新北，開課挑戰大，目前累計培訓300多名師資。記者張裕珍／攝影

108新課綱去年上路，小一新生本土語言課程新增東南亞7種語言，由於桃園就讀國中小的新住民學生近2萬人僅次新北，開課挑戰大，累計培訓300多名師資，108學年度先開253班，因今年將增加小二班別，9月起開班規模達500多班，市府教育局預估，未來每年將增200多班，除了持續培訓師資，並採共聘與遠端教學，充分運用師資。

市府統計，108學年度就讀桃園國中小的新住民子女1萬9217人，占全台比例12.6%，前五大國家依序為大陸港澳者、越南、印尼、泰國及菲律賓，若從行政區來看，新住民學生比例前三高分別為新屋16.4%、觀音15.6%及大園14.0%，復興區4.6%最少。

越南新住民黎謹華本擔任家管，看見新住民師資培訓訊息主動報名，上完36小時資格班取得教學支援人員證書，目前負責13所學校實體教學，也在教育局安排下遠端同步替20多所學校授課，她說雖然辛苦，每天奔波跑校，但能分享語言與傳承母國文化，讓她「越教越有熱忱」，平均1個月收入2萬多元，也鼓勵其他新住民姐妹加入培訓。

市府教育局國中教育科長蔡聖賢說，現有師資300多人，教育局將13個行政區分為5大區，串連鄰近國中小課表排課，讓取得證書的新住民師資不須各自應徵，透過共聘制度也能節省勞健保費用，鐘點費國小320元、國中360元，有老師最多跑18校授課。

本土語言課程1周1節，除了閩、客與原住民語，新住民語言有7種語言，只要有學生選修就須開課，教育局說，去年僅為小一生必修，今年新增小二生加入，預估未來每1年都要多開200多班，師資需求越多越好，預估4年後將會是1到6年級都會開課，屆時就會安排新住民語言教學支援人員以留在該校授課為主，減少往返奔波，也提高收入。

「從來沒想過自己會來教書！」蘇寶玲十多年前來台工作，與丈夫相識相戀後留在台灣做生意，因緣際會下參加培訓成為印尼語教學支援人員，她說，教書須有一定中文能力，也要花時間備課，但看到學生開心分享學印尼語很有趣，讓她更有教學動力。

108新課綱去年上路，小一新生本土語言課程新增東南亞7種語言，由於桃園就讀國中小的新住民學生近2萬人僅次新北，開課挑戰大，目前累計培訓300多名師資。記者張裕珍／攝影
108新課綱去年上路，小一新生本土語言課程新增東南亞7種語言，由於桃園就讀國中小的新住民學生近2萬人僅次新北，開課挑戰大，目前累計培訓300多名師資。記者張裕珍／攝影

新住民 語言 教育局

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