高中畢業先就業 「青儲方案」僅2到3成到職

教育部辦理「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」邁入第四年，申請高中畢業先就業的人數逐年增加，四年來增為五四○七人，增加逾一倍。但教育部統計顯示，實際媒合到職缺的申請者只占二到三成，教育部表示，原因包括各縣市職缺不一及部分父母仍期望孩子先升學。

青儲方案鼓勵十八歲青年可先就業，不必急著升學。彰化女中一名學生指考成績不錯，選擇加入青儲方案，昨天被教育部長潘文忠評為典範。潘文忠指出，曾有調查指出，兩成七學生後悔選讀原科系，希望青儲方案這班升學路徑上的「區間車」，能幫助學生探索自我。

青年教育與就業儲蓄帳戶專案辦公室執行秘書王俊權表示，各部會開放職缺從五千三百多個提升到一萬一千個，不過各地職缺數不一。

王俊權分析，青儲方案申請截止日為每年三月，十月公告結果。在此期間申請者仍會參加學測、指考及後續的大學入學甄選，如果考上大學，爸媽仍鼓勵子女先升學。

參加青儲方案的學生要花兩年體驗職場，王俊權說，投入此方案學生約能賺七十至八十萬甚至更高，等於廿歲前就賺到人生第一桶金，日後回流讀大學，可免去學貸煩惱。也有學生循此方案找到志趣，如彰化高中畢業生陳俊廷一○六學年參加青儲方案，前後在兩家科技公司任職，而後循特殊選才管道考上台灣科技大學資訊工程系。