青儲方案申請生僅3成就業 父母「勸升學」是主因

蔡英文總統上任後主張18歲畢業不一定要升學，教育部辦理「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」邁入第四年，申請高中畢業先就業的人數逐年增加，從106學年的2383人攀升到109學年的5407人。但按教育部統計，歷年實際媒合到職缺的申請者只占二到三成，教育部表示，原因包括各縣市職缺數不一，以及部分父母仍期望孩子先升學。

大學指考甫放榜，彰化女中一名學生成績不錯，但選擇加入青儲方案。教育部長潘文忠今天主持部務會報，將他評為典範。潘文忠表示，曾有調查指出，二成七學生後悔選讀原科系，希望青儲方案這班升學路徑上的「區間車」能助學生探索自我。

教育部指出，申請青儲方案的高中生逐年增加，從106學年的2383人攀升到109學年的5407人，技術型高中學生多於普通高中生。但按統計，每年實際媒合到職缺的申請者為744人到1521人不等，不超過當年申請人數的四成。

青年教育與就業儲蓄帳戶專案辦公室執行秘書王俊權表示，各部會開放的媒合職缺從106學年的5370名，提升到109學年的1.1萬名已破萬，不過各地職缺數不一，比如高雄市就出現申請人數多於職缺的狀況，但多數爸媽不希望年僅18歲的子女跨縣市就業，導致部分申請者放棄資格。

王俊權也說，青儲方案申請截止日為每年3月，10月公告結果。在此期間申請者仍會參加學測、指考及後續的大學入學甄選，如考上大學，部分爸媽仍鼓勵子女先升學。

參加青儲方案學生的要花兩年體驗職場，王俊權說，投入此方案學生約能賺70到80萬元甚至更高，還可申請增為三年，等於20歲前就賺到人生第一桶金，日後回流讀大學，可免去學貸煩惱。也有學生循此方案找到志趣，比如彰化高中畢業生陳俊廷106學年參加青儲方案，前後在兩家科技公司任職，而後循特殊選才管道考上台灣科技大學資訊工程系。

為助學生提早探索自我，潘文忠表示，108課綱上路後，高中端納入多元選修和自主學習課程，並結合大學多元入學，希望學生能在珍貴但短暫的高中三年擇己所愛，因喜歡自己的選擇全力以赴，經營不後悔的大學四年。