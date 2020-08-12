「城市就是我的大教室」 SDGs教育創新講堂8月16日登場

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
高中新課綱重視探究與實作、自主學習精神，北市一群高中老師8月16日自發性籌劃「城市就是我的大教室：SDGs教育創新講堂」活動，教材扣緊SDGs的17項目標，且以北北基的真實地景為範疇，帶領學生探討永續發展議題。圖／「城市就是我的大教室：SDGs教育創新講堂」提供
高中新課綱重視探究與實作、自主學習精神，北市一群高中老師8月16日自發性籌劃「城市就是我的大教室：SDGs教育創新講堂」活動，教材扣緊SDGs的17項目標，且以北北基的真實地景為範疇，帶領學生探討永續發展議題。圖／「城市就是我的大教室：SDGs教育創新講堂」提供

高中新課綱重視探究與實作、自主學習精神，北市一群高中老師8月16日自發性籌劃「城市就是我的大教室：SDGs教育創新講堂」活動，教材扣緊SDGs的17項目標，且以北北基的真實地景為範疇，帶領學生探討永續發展議題。

活動由內湖高中教師周維毅、陳怡蓉、劉炳勛，以及松山高中教師郭由融、復興高中教師周孟萱共同主辦。活動盼能將國際教育教材發展和實作經驗分享給更多教學現場的夥伴，藉此鼓舞、培力更多老師。

活動所結合的教材包括在地城市探索及國際教育內涵，以及聯合國永續發展目標（SDGs）。活動也加入政委唐鳳的辦公室「社會創新實驗中心」的空間導覽，以及「島內散步」的文化導覽，跨界推廣社會創新及教育創新的理念。

教材涵蓋的議題也相當多元，有探索台北車站移工、無家者眼中的台北、重構歷史的台北二二八紀念館、重視海洋永續的基隆漁港等，每項主題都讓學生實地走訪城市地景深度探究。

內湖高中教師周維毅說，以探索台北車站的移工為例，因學生實際的接觸，會比過去從文本、影像、老師講述有更直接的衝擊，學生可用新視角看待移工，懂得同理其處境，這樣的探索經驗更成為學生生命中的重要片刻。

「城市就是我的大教室：SDGs教育創新講堂」將於8月16日，在社會創新實驗中心登場。

移工 台北車站 紀念館

延伸閱讀

內湖這棟豪宅每賣必賺 轉手獲利上看4,000萬元

柳營酪農肯定移工助力 雲嘉意願低

美濃野蓮農家 等無移工來

日籍學生泰籍移工案未影響社區 陳時中宣布結案

相關新聞

陸生何時能入境？ 教育部：積極與陸委會商討

陸生舊生仍被卡在國門外無法返台就學，多個團體呼籲我國政府提出具體開放時程，教育部長潘文忠今受訪仍未給答案。他表示教育部已...

新竹競技疊杯選手 全國大賽再傳捷報改寫10項新紀錄

中華民國疊杯運動協每年舉辦競技疊杯運動最高層級賽事「全國菁英盃競技疊杯錦標賽」，今年賽事移師桃園市，共有8縣市組隊、14...

19歲以下免報名費 閩南語檢定報考人數創新高

教育部今天在全國18考區共48個考場舉行閩南語語言能力認證考試，今年考試報名人數創歷年新高，共1萬3886人報考，比去年...

北市公幼1.1萬備取搶破頭 北市副市長蔡炳坤：家長觀念要改

台北市507家私立幼兒園，符合中央準公共化幼兒園條件的有204家，約有1.5萬名額。去年有90家簽約加入，109學年度再...

師資培訓、學習平台 助新住民二代接軌

教育部統計，國中小學生近一成為新住民子女，有些人在從小在新住民父母親的原生國成長，華語文或人際關係面臨困難。教育部利用寒...

首任青年署長羅清水退休 任公職40年獲頒二級獎章

教育部長潘文忠今天主持部務會報，指出教育部三署中的體育署、青年署兩署署長異動，體育署長高俊雄要回學校任教，青年署長羅清水...

南投偏鄉校園中央廚房難統整 改為統一採購提高品質

南投縣是少數國中小學和公立幼兒園營養午餐免費的縣市，為了照顧偏鄉學生午餐品質，南投縣長林明溱希望能以共同廚房概念，提供偏...

教室裝設冷氣政策 南投縣盤點173所校園電力系統

南投縣國中小學人數少，偏鄉或規模較小的學校，較難爭取資源，不少校園設備老舊、破損，南投縣教育處也爭取優化校園，尤其是為了...

回響／論文簽切結惹議 台師大修改爭議文句

本報獨家調查指出，多所公私立大學，包括台師大在內等頂尖大學，要求碩博士生在學位考試及口試前，簽署一份「切結書」，指論文若...

不畏颱風米克拉！ 周美青低調現身金門 挺原聲童聲合唱團

有「台灣維也納合唱團」美譽的台灣原聲童聲合唱團本月8日起到金門獻唱巡演，昨日在知名的太武山擎天廳舉行勞軍表演，與金門在地...

上下一心！公私立大學集體籲讓陸生返台 教育部冷處理

教育部上周開放境外舊生入境，卻又緊急改口排除陸生，引發外界熱議。國立大學校院協會、私立大學及私立科技大學校院協進會今天先...

汐光課陪中心顧弱勢童 各界送愛不孤單

汐止社后地區有一對退休老師成立了汐光兒童課陪中心，免費幫一些弱勢家庭的小朋友做課後輔導，今(11)日新北市議員張錦豪等人帶蛋糕幫小朋友們慶生，也帶來友人捐贈的紅包，希望讓小朋友感受到社會的溫暖，了解自己並不孤單。

熱門新聞

四技二專31校缺額率逾5成 只考了1科16分可上私立科大

不畏颱風米克拉！ 周美青低調現身金門 挺原聲童聲合唱團

上下一心！公私立大學集體籲讓陸生返台 教育部冷處理

南二中的「養機場」 不用擔心拿錯手機

新北25校學生數不到50人 拚轉型避免遭併廢校

回響／論文簽切結惹議 台師大修改爭議文句

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。