「城市就是我的大教室」 SDGs教育創新講堂8月16日登場
高中新課綱重視探究與實作、自主學習精神，北市一群高中老師8月16日自發性籌劃「城市就是我的大教室：SDGs教育創新講堂」活動，教材扣緊SDGs的17項目標，且以北北基的真實地景為範疇，帶領學生探討永續發展議題。
活動由內湖高中教師周維毅、陳怡蓉、劉炳勛，以及松山高中教師郭由融、復興高中教師周孟萱共同主辦。活動盼能將國際教育教材發展和實作經驗分享給更多教學現場的夥伴，藉此鼓舞、培力更多老師。
活動所結合的教材包括在地城市探索及國際教育內涵，以及聯合國永續發展目標（SDGs）。活動也加入政委唐鳳的辦公室「社會創新實驗中心」的空間導覽，以及「島內散步」的文化導覽，跨界推廣社會創新及教育創新的理念。
教材涵蓋的議題也相當多元，有探索台北車站的移工、無家者眼中的台北、重構歷史的台北二二八紀念館、重視海洋永續的基隆漁港等，每項主題都讓學生實地走訪城市地景深度探究。
內湖高中教師周維毅說，以探索台北車站的移工為例，因學生實際的接觸，會比過去從文本、影像、老師講述有更直接的衝擊，學生可用新視角看待移工，懂得同理其處境，這樣的探索經驗更成為學生生命中的重要片刻。
「城市就是我的大教室：SDGs教育創新講堂」將於8月16日，在社會創新實驗中心登場。
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