首任青年署長羅清水退休 任公職40年獲頒二級獎章

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部青年署長羅清水（右）任公職40年也是第一任青年署長，今年8月1日起退休。青年署長擬由現任主任秘書朱楠賢接任。記者潘乃欣／攝影
教育部青年署長羅清水（右）任公職40年也是第一任青年署長，今年8月1日起退休。青年署長擬由現任主任秘書朱楠賢接任。記者潘乃欣／攝影

教育部長潘文忠今天主持部務會報，指出教育部三署中的體育署、青年署兩署署長異動，體育署長高俊雄要回學校任教，青年署長羅清水8月1日起退休。羅清水任公職40年，青春都貢獻在教育部裡，因此頒發二級獎章表揚。據了解，青年署長擬由現任主任秘書朱楠賢接任。

潘文忠表示，羅清水任公職長達40年，青春都貢獻在部裡，也是首任青年署長。他執行青年國際志工等任務，對教育貢獻有目共睹，因此頒發二級獎章。

潘文忠說，體育署長高俊雄任體育署長兩年多，挽留之下還是決定要回學校任教。高任內投入世大運、亞運，選手都有好成績，背後都有高俊雄做最大後盾。高也把國訓中心打造成四星級飯店，很多教練都說「選手進去都變宅男宅女」。體育署長目前由常務次長林騰蛟代理。

潘文忠今天也出席國立教育廣播電台台長交接典禮，新任台長由前國教署長邱乾國接任，他是國立台北教育大學教育政策與管理研究所碩士，也曾任台中市政府教育局副局長。秘書處處長則由督學陳素艷接任。

教育部體育署長高俊雄（右）借調任體育署長一職兩年多，提升國訓中心住宿品質。記者潘乃欣／攝影
教育部體育署長高俊雄（右）借調任體育署長一職兩年多，提升國訓中心住宿品質。記者潘乃欣／攝影

青年 體育 潘文忠

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