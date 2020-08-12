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南投偏鄉校園中央廚房難統整 改為統一採購提高品質

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣教育處以聯合採購、配送食材，提升偏鄉營養午餐品質。本報資料照片
南投縣教育處以聯合採購、配送食材，提升偏鄉營養午餐品質。本報資料照片

南投縣是少數國中小學和公立幼兒園營養午餐免費的縣市，為了照顧偏鄉學生午餐品質，南投縣長林明溱希望能以共同廚房概念，提供偏鄉學生美味又營養的午餐。南投縣教育處經過評估，有的偏鄉學校路程超過30分鐘且學生人數少，想以中央廚房共同供餐有困難，轉以各校聯合採購和配送食材，提升偏鄉營養午餐品質。

陳姓學生家長說，南投縣國中小學營養午餐免費是很好政策，但南投、草屯、埔里等大鄉鎮學生人數多，學校營養午餐內容就比較豐富。但魚池鄉等偏遠小型鄉村學校，學生人數低於50人，加上地點偏遠採購困難，學生營養午餐就少了牛奶，有的是靠企業或社團補助才能增加牛奶。

南投縣長林明溱關心小校難辦營養午餐現況，有家長反映，因為供應幾十名學生，學校要自設廚房聘請廚師，加上採購、運輸成本較高，林明溱認為可以區域概念，集合鄰近小校，擇定一所學校製作，再保溫分送到他校，省成本也顧品質。

教育處表示，南投縣學生營養午餐費用，每名學生都是38元，目前除中興國中、草屯國中因為學生人數多，營養午餐由團膳廠商供應，其他學校都是由各校聘請廚工烹煮。

教育處調查學校意願，並考量地點，希望歸納開辦共同廚房的學校區域，但偏鄉學校車程距離往往超過半小時，午餐烹煮後再送餐超過保鮮時間，加上各校人數和廚房都不大，想要改建中央廚房難度也高，難以統一共餐，但為了提升偏鄉營養午餐品質，轉以聯合各校統一採購並配送，降低食材成本，提升營養午餐品質。

營養午餐 偏鄉學校 林明溱

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