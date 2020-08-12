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教室裝設冷氣政策 南投縣盤點173所校園電力系統

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣教育處盤點校園電力設施和太陽能系統，為教室裝設冷氣政策做好準備。圖／南投縣政府提供
南投縣教育處盤點校園電力設施和太陽能系統，為教室裝設冷氣政策做好準備。圖／南投縣政府提供

南投縣國中小學人數少，偏鄉或規模較小的學校，較難爭取資源，不少校園設備老舊、破損，南投縣教育處也爭取優化校園，尤其是為了教室裝冷氣政策，最近正全面盤點全縣173所國中小學校園，規畫電力系統改善方案、裝設太陽能板設備，為改善校園環境做好準備。

南投縣偏學校多，不少校園都有遊具老化，塑膠設備破裂、鬆動鏽蝕，學童遊戲容易受傷，操草、跑道也有許多龜裂凹凸不平，成為校園安全環境的因子。尤其是，行政院長蘇貞昌宣示全國校園將要裝設冷氣，但南投縣許多偏鄉校園電力設施是否足以因應未來增加的電力需求以及安全性，更是重要。

南投縣教育處副處長王淑玲說，南投縣共有169所國中小和4個分班，加上幅員廣大，為了校園環境優化，教育處最近會同台電、太陽能廠商到各校盤點電力設施，尤其是校園電力負載是否足夠、線路老舊重整，希望在開學前完成173所校園電力系統改善評估。

她說，南投縣僅有水里國中等少數學校因為社團捐贈，部分教室有冷氣，其餘大多數學校教室都沒有冷氣，這些報告將會優先完成評估，為裝設冷氣政策做好準備。

另外，校園遊具設備老舊問題，也向教育部爭取專案補助、爭取設置共融遊戲設施補助，改善校園安全，以及因應新課綱，改善20多所國中小學視聽教室，希望新學期開始提升校園教學環境。

南投縣偏鄉學校規模小、資源有限，運動場、跑道設施普遍有老舊破損等現象。記者江良誠／攝影
南投縣偏鄉學校規模小、資源有限，運動場、跑道設施普遍有老舊破損等現象。記者江良誠／攝影

偏鄉 行政院

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