上下一心！公私立大學集體籲讓陸生返台 教育部冷處理

教育部上周開放境外舊生入境，卻又緊急改口排除陸生，引發外界熱議。國立大學校院協會、私立大學及私立科技大學校院協進會今天先後發表聲明，表示教育以學生為本，但近5000名陸生至今無法入境接受教育，指學生受教權「應一視同仁，不分宗教種族國界性別」，嚴正反對政治凌駕教育，籲政府儘速解禁陸生返台。

國立大學校院協會聲明表示，在無明確國安及防疫個案疑慮下，我國政府應儘速安排陸生舊生「安全且有秩序地返校上課」。

國立大學校院協會表示，自六月下旬開放境外學生返台以來，國立大學校院協會在指揮中心與教育部指導下，每天輪值，協助境外生報到後搭乘防疫專車至指定的檢疫地點，至今46天，已安排1600多位世界各地學生返台就學，成效良好。各校也準備好獨棟獨層宿舍改成的合格檢疫宿舍，做好陸生返台的準備。

國立大學校院協會表示，世界各地境外學生來台留學，學習到知識、文化與價值觀念，這種無形力量的輸出，是台灣高教的重大價值。如今開學在即，陸生仍無法入境接受教育，站在教育始終是以學生為本的普世價值上，如同黑人的命也是命，學生的受教權應該一視同仁，不分宗教種族國界性别，有教無類。

國立大學校院協會表示，各地境外學生入境，如果有安全疑慮的個案，皆應嚴肅處理。但其餘的學生應循相同的標準作業程序入境，呼籲有關單位應儘早規畫時程，讓陸生安全有秩序地返校上課

私立大學及私立科技大學校院協進會也發表共同聲明，表示政府選擇性排除陸生入台求學，完全是政治考量，與防止疫情擴散無關，私立學校不能苟同，並深以為憾。聲明也表示，嚴正反對政治凌駕教育，籲請政府盡速開放陸生入境就學。

私立大學及私立科技大學校院協進會也說，在不影響防疫目標的前提下，政府應該公平對待陸生，也比照其他境外生，主動做成開放入境、有助其順利來台求學的決定，才是負責任的做法。「事後如果大陸當局真的以愚蠢理由阻礙學生來台，那是他們的問題，責不在我，陸生自無錯怪餘地」。

私立大學及私立科技大學校院協進會表示，距離下學期開學，只剩5周左右，新生比舊生需要更多時間決定或準備註冊入學事宜，卻尚無確切開放入境日程，實在不合理、不切實際。呼籲官方盡速開放陸生入境求學，不要讓政治凌駕教育。

但教育部傍晚回應，與上周大同小異，表示將與兩岸事務主管機關及相關單位持續討論19個國家／地區以外新生及非應屆畢業陸生返台，並同時請各大專校院持續辦理安心就學方案等協助。