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勤益科大主任遭控用職務換論文掛名 校方調查中

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勤益科大主任遭控用職務換論文掛名 校方調查中

中央社 / 台中11日電
勤益科技大學一名中心主任，遭控以擔任中心組長為條件，要求一名副教授發表論文讓他掛名，圖為示意圖，圖／Ingimage。
勤益科技大學一名中心主任，遭控以擔任中心組長為條件，要求一名副教授發表論文讓他掛名，圖為示意圖，圖／Ingimage。

勤益科技大學一名中心主任，遭控以擔任中心組長為條件，要求一名副教授發表論文讓他掛名，以提出教授升等；校方表示，已啟動學術倫理委員會進行調查，若屬實會進行後續處置。

鏡週刊報導，勤益科大一名中心主任，遭爆料要求一名副教授撰寫論文發表時，讓他掛名第一作者，藉以利用論文提出教授升等，協助掛名的副教授也因此可以擔任中心內的組長職位，但發表的論文領域，卻跟中心主任的研究專長無關。

勤益科大發言人、研發長宋文財接受中央社記者電訪時表示，教師升等必須經過系、院與校三個關卡審查，遭指控中心主任提出的升等案，已通過系與院級審查，目前已委請校外評審委員審查中，尚未進行校級審查，案件校方上月有接獲校內教職員口頭敘述，但並未提出檢舉信。

宋文財說，校方上月底接獲教育部來函，指出有教職人員提出檢舉，校方立即啟動學術倫理委員會進行調查，本案是否違反學術倫理，已啟動調查處理程序，並排定24日審議案件，將通知當事人說明。

至於後續處置，宋文財表示，若指控案屬實，就會撤銷升等案，並透過校教評會去討論後續懲處。

教育部

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