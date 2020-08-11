汐光課陪中心顧弱勢童 各界送愛不孤單

汐止社后地區有一對退休老師成立了汐光兒童課陪中心，免費幫一些弱勢家庭的小朋友做課後輔導，今(11)日新北市議員張錦豪等人帶蛋糕幫小朋友們慶生，也帶來友人捐贈的紅包，希望讓小朋友感受到社會的溫暖，了解自己並不孤單。

市議員張錦豪表示，汐光課陪中心一直默默的在汐止的社后地區照顧高風險家庭的小朋友，暑假也不休息，不但安排許多課程，也深入了解小朋友的家庭狀況，進行身心關懷，他自己也不遺餘力，幫中心爭取了許多硬體建設，今天也來幫小朋友慶生，讓小朋友知道有許多人在關心他們。

汐光兒童課陪中心暑假全天安排弱勢小朋友上許多課程，星期六還幫小朋友上品格課程，希望可以用愛和關懷去引導小朋友正向思考，了解團體和互相幫忙的重要性，課陪中心的小朋友相處就像家人一樣，年紀大的會照顧年紀小的。

汐光兒童課陪中心老師周秀芬表示，許多弱勢的小朋友放學後沒有地方可以去，為了減少小朋友被幫派吸收的機會，他們看到小朋友需要有課後可以去的一個學習環境，所以才成立課陪中心，除了教導小朋友課業之外，更重要的是關心和引導小朋友，對他們進行品格教育，讓小朋友們懂得互相幫助，互相照顧；成立課陪中心以來，看到許多小朋友進來之後的改變，讓他們更有信心要繼續走下去。

汐光兒童課陪中心提供了金龍國小弱勢小朋友一個課後的安心環境，藉由正向力量的帶動下，希望成長起來的小朋友，能更懂得回饋社會，也接續繼續照顧更多需要照顧的小朋友。