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碩博生簽切結：論文出包教授免責 台師大擬刪爭議文句

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
本報昨天調查，多所公私立大學，包括台師大在內等頂尖大學，要求碩博士生在學位考試及口試前，簽署一份「切結書」，指論文若有違反違反學術倫理行為時，學生要自行承擔一切後果，「與指導教授及口試委員無關」。台師大今天聲明，學校將修正切結書內的爭議文句，避免外界誤解。（讀者提供）
本報昨天調查，多所公私立大學，包括台師大在內等頂尖大學，要求碩博士生在學位考試及口試前，簽署一份「切結書」，指論文若有違反違反學術倫理行為時，學生要自行承擔一切後果，「與指導教授及口試委員無關」。台師大今天聲明，學校將修正切結書內的爭議文句，避免外界誤解。（讀者提供）

本報昨天調查，多所公私立大學，包括台師大在內等頂尖大學，要求碩博士生在學位考試及口試前，簽署一份「切結書」，指論文若有違反違反學術倫理行為時，學生要自行承擔一切後果，「與指導教授及口試委員無關」。台師大今天聲明，學校將修正切結書內的爭議文句，避免外界誤解。

據了解，台師大訂定「學位授予暨研究生學位考試辦法」，該校研究生申請博碩士學位考試時，要備妥成績單、論文初稿及提要、論文原創性報告一份、以及「學位論文考試申請切結書一份」，經系主任、所長同意後，才能參加學位考試。

根據本報掌握的台師大公版「碩（博）士學位論文切結書」，內容載明「畢業論文、書面報告、技術報告、專業實務報告，確實為本人所研究及撰寫，如有抄襲、違反著作權法或相關實驗問卷假他人之手等違反學術誠信與倫理之行為時，願自行擔負所有的法律責任，以及概括承受一切後果，與本人之指導教授及口試委員無關」。

台師大今天聲明，該辦法於105年5月，該校召開教務會議而修訂通過，主因是為配合教育部要求，對大學博碩士論文嚴格把關，以確保學術品質。

台師大也說，學生簽署完切結書，會由教務處統一規範。請學生填寫，主要目的是提醒學生自律，承諾論文為個人研究及撰寫，以示負責，而非讓指導教授卸責。若指導老師涉及違反學術誠信與倫理或未善盡指導時，學校也會有相關機制加以處理。

至於原版切結書中，內容指出學生論文若有造假、抄襲等違反學倫行為，「與本人之指導教授及口試委員無關」，相關文句引發外界爭議。台師大表示，為避免引起誤會，學校會循教務會議程序加以修正。

台師大 抄襲

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