假論文 師免責？引爆兩極論戰

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
多所大學要求碩博生簽假論文切結書以避責，但教部表示，指導教授不能卸責。圖／聯合報系資料照片
多所大學要求碩博生簽假論文切結書以避責，但教部表示，指導教授不能卸責。圖／聯合報系資料照片

論文抄襲事件頻傳，有大學要求博碩士生交論文前先簽「切結書」，出事自負全責，無關指導教授及口委。有學者認為，指導教授及口試委員有考核論文職責，形同授予學位的「法官」，學生論文出包應負連帶責任；但也有學者認為，指導教授若無重大疏失，如放水等，不宜過度苛責。

輔大社會系教授戴伯芬說，大學有學位授予的資格，既然向學生收取學費，也要負起考核義務，若只因一紙切結書就可完全卸責，那根本就是在「賣學位」。

戴伯芬也說，擔任指導教授有不少好處，可領取指導費、也可減授學分，若不善盡把關職責，「顯然是誤用教授的職權」。指導教授及口委是學位授予的「法官」，若學生論文發生學倫爭議，也應負相對應的責任。

政大法律系副教授劉宏恩則表示，若有指導教授明顯放水、或是命令學生抄襲他人的學術論文，恐違反著作權法；後續法律責任，指導教授「不會因簽了切結書，就能脫罪、免除責任」。

但劉宏恩也說，部分指導教授因身兼多職、指導學生太多，或是遇到抄襲手法精明的學生，即便教授細讀完全本論文，也不見得看出是抄襲。此時要視情節，若教授無重大疏失，也不宜過度苛責。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，切結書主要是提醒學生潔身自愛、切勿以身試法。若是學生論文抄襲、造假，學校應依「教師法」提送教評會論處教師，但按照慣例，國立大學往往「師師相護」息事寧人，指導教授被課責案例少之又少。

抄襲 劉宏恩 政大

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