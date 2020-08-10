大學令碩博生簽假論文切結書 教部：指導教授不能卸責

我國高教論文爭議頻傳，本報調查發現，包括台師大在內等多所公私立大學，要求碩博士生在學位考試及口試前，簽署一份「切結書」，指論文若有違反違反學術倫理行為時，學生要自行承擔一切後果，「與指導教授及口試委員無關」。教育部今天也回應，學生論文若專業領域不符或違反學術倫理，指導教授應負相應責任，「不會因切結書而有所改變」。

高雄市長候選人李眉蓁日前被指控碩士論文抄襲他人，隨後聲明放棄中山大學大陸所碩士學位，引發外界熱議。

據了解，我國多所大學為遏止論文歪風，博碩士畢業流程有「潛規則」，例如台師大要求全校碩博士生在口試前簽署切結書，內容載明，論文、技術報告等成果「違反學術誠信與倫理之行為時，願自行擔負所有的法律責任，以及概括承受一切後果，與本人之指導教授及口試委員無關」。

且除了台師大，還有不少大學系所也在官網公開切結書電子檔，內容大同小異，供學生下載、簽署完提交給系所或實驗室，例如高雄師範大學、勤益科大電子工程系、暨南大學公共行政與政策學系，以及台大機械系教授廖洺漢的實驗室等。

對此，教育部表示，指導教授須定期與學生會面討論並觀念指導，一旦學位論文有專業領域不符或違反學術倫理時，指導教授應負相應責任，所屬系所也應檢討改進品保機制，「這原則並不會因師生簽署切結書而有所改變」。

教育部近日也會將各校學倫自律的情形資訊公開，大學如有學位論文涉及學術倫理疑義未妥為處理、學術自律機制不良導致學位論文衍生品保問題、學位論文資訊揭露不足等情事，教育部會作為增設系所審查及調減相關系所招生名額的參據。