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台北市首開全國先例 國際文憑課程首屆有16位畢業生

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市自106學年度起，首開全國先例推動國際文憑課程，由中正高中辦理台美雙聯學制，至108學年度，已有16位第1屆國際文憑課程的畢業生。圖／北市府媒體事務組提供
台北市自106學年度起，首開全國先例推動國際文憑課程，由中正高中辦理台美雙聯學制，至108學年度，已有16位第1屆國際文憑課程的畢業生。圖／北市府媒體事務組提供

北市教育局自106學年度起，首開全國先例推動國際文憑課程，由中正高中辦理台美雙聯學制，至108學年度，已有16位第1屆國際文憑課程的畢業生，儘管近期國外新冠疫情嚴重，但本次畢業生中，還是有3位學生決定出國深造，包括黃詩詠順利申請上芝加哥哥倫比亞學院；錢辛之錄取英國愛丁堡大學及荷蘭阿姆斯特丹大學；楊閎聿則錄取英國倫敦大學。

台北市長柯文哲今天出席畢業學生餐會，柯文哲說，北市要成為國際城市，就必須與國際接軌，台灣的教育思維要改變，過去是教老師會的東西，不過更重要是要培養學生的中心學習能力，培養有競爭能力的下一代。

柯說，台北市在中央推動雙語教育，就已經開始推動，至於這次的國際文憑課程，原本提出400個名額，不過只有16人參與，表示說「凡事要成為第一個，大家都會怕怕的」，所以若沒有這16位同學願意當第一線，台北市的國際文憑課程就不會成功。

北市教育局表示，北市立中正高中與美國加州費爾蒙特(Fairmont)高中合作台美雙聯學制，學生在台高中3年期間完成課程，即可取得台灣及美國雙邊的高中畢業證書，暑期還要赴美國暑修1個月，這次第1屆國際文憑課程的16位畢業生，學習表現相當優異，其中有15位學生順利申請上國外大學；但考量近期國外新冠肺炎疫情嚴重，共有3位學生決定今年出國深造。

教育局表示，國際文憑課程以全英語授課為原則，教師及學生也受到跨國教育方式不同的啟發，不僅培養了學生使用英語的能力，更讓學生理解不同文化思考的習慣，學習如何以正向的態度面對問題、回應問題並解決問題，在在培養了學生的全球移動力素養，讓學生能抱持不同觀點看待全球議題、更養成學生批判思考的能力。

北市 教育局

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