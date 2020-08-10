延慧書庫加碼換書 吸引民眾前來尋寶

《親子天下》舉辦【實驗教育 What’s Next？從邊陲到主流？實驗教育永續挑戰】論壇。邀請到行政院數位政務委員唐鳳到場分享，並且以資深自學生的身份，回應現場聽眾提問。他表示，在沒有邊界的年代，人人心中都有個題目，只要能找到自己跑道的人，就是資賦優異的學生。

2020-08-10 09:47