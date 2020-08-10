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延慧書庫加碼換書 吸引民眾前來尋寶
暑假來臨，台北市環保局今明兩天在北市府1樓中庭舉辦「體驗暑假『閱』讀趣，延慧書庫『樂』翻天」暑期加碼換書活動，民眾只要於今明兩日攜帶學生證等文件，即可現場挑選30本舊書帶回家，或者也能用15顆以上之廢電池挑選現場3本舊書，均較平時兌換數量增加3倍，吸引了許多民眾前往尋寶。
環保局表示，這次的活動特別增設「參考書區」，讓前來的學子們能現場挑選適合的參考書，只要憑學生證等文件，即可索取所需的參考書。
環保局表示，活動期間內，包含主舞台區、早鳥好康區、延慧書庫區、書香閱讀區、參考書區及裝置藝術區等六大專區，民眾皆可前往閱讀、挑選適合之書籍。其中早鳥好康區每日前150名入場，或於裝置藝術區前，每日前200名於臺北市環保局Facebook粉絲專頁按讚打卡之民眾，皆可獲得精緻小禮物。
環保局表示，為落實資源循環再利用等環保理念，促使資源永續及延續智慧，並鼓勵學生熱愛學習，延慧書庫成立迄今已送出29萬2093本書，索取次數達3萬6326人次，許多民眾、學校等團體熱心公益捐贈書籍迄今，嘉惠眾多學子。
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