中山大學「創旗山」夏日聯合課程 來去旗山合宿共學
中山大學西灣學院首創「創旗山」夏日聯合課程，18位專長為管理、文史哲、社會學等學術領域的教師，暑假期間帶著44名學生來到高雄旗山，透過踏查訪談在地人事物，挖掘地方人文底蘊，設計梳理地方文化特色，共創行銷旗山的地方誌。
中山大學「地方品牌與社會創新」共學群、USR國際連結類萌芽型計畫「教育知識在地畫與實踐場域全球化：由高雄舊港新灣出發」，策畫新型態的教學方式。西灣學院院長蔡敦浩表示，「創旗山」課程引進許多新穎的教學觀念，包括「合宿共學」、「地域實作」、「專題導向」等，這些教學行動都建立在「跨域」的基礎上。
蔡敦浩說，這場教學行動整合「地方品牌與文化行銷」、「服務學習：文化設計與社區實作」及「創新創業場域實作」三門課程，以「地方品牌」、「社會創新」為課題，匯聚教師們不同的學術視野，引領學生在4天3夜中感受、踏查、訪談、思索旗山的種種，並透過專題成果的製作要求，在短時間內沉浸地、高強度地認識旗山。
中山大學課程營隊的營本部駐紮在旗山國小，校長李紋勝歡迎師生，主任吳彗瑜為大家導覽旗山國小120餘年歷史，藉由旗山國小的變革，了解地區的發展歷程。學生分別訪談天后宮、約翰照相館、吉豐打鐵店、阿賢腳踏車店、新化興醬園等12家極具在地歷史發展意義的商家或組織，為「創旗山」教學行動奠下基礎。
學生陳穎玄表示，她和修課的夥伴吳友文早就迫不及待，在營隊開始之前就已經先來旗山采風，心裡面也已經有想要做的主題；資管系學生曾天均則說，非常喜歡這樣的課程安排，從實作的過程中，可以學習到更多理論難以觸及的觀念與經驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言