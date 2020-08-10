興國高中「戟略研習社」學子報考軍校添利器

每年8、9月，中小學行政人員荒就會被提出來檢討，教育部雖已推動行政減量，但不少校長和教師都無感，且無助解決行政逃亡老問題。加上108新課綱上路後，業務量反而更多，雖然蔡英文總統不只一次說要行政減量，但中央、地方教育單位命令與工作未統一，每個單位又各有行政業務或計畫報表要繳交；人力較少的中小型學校，兼任組長的教師就忙翻了。

2020-08-07 19:31