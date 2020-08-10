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興國高中「戟略研習社」學子報考軍校添利器

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
興國高中成立「戟略研習社」，學子報考軍校添利器。記者謝進盛／翻攝
興國高中成立「戟略研習社」，學子報考軍校添利器。記者謝進盛／翻攝

台南市興國高中近日成立「戟略研社」，提供欲報考軍校學生更齊全資訊，日來已吸引不少學生詢問，校方說，未來將陸續增添相關設施，提供學生更多協助。

國防部2018年起積極投入全國各高中職「國防培育班」成立，讓有意從軍報國高中生多了一條就讀軍校管道。

興國高中表示，近年來有越來越多學生詢問報考軍校相關事宜，主任教官蘇豐裕除響應國防培育班成立，近日更費心為學生們成立了「戟略研習社」，為想報考軍校學生們提供充沛學習資源。

蘇豐裕表示，「戟」是知悉兵武器之性能；「略」是學習戰技戰術戰略。成立這個研習社，除學校支持，還有許多校內外人士熱情協助，如怪怪貿易公司董事長廖英熙、興國高中家長會贊助玩具槍用具、校內老師協助製做靶架，還有許多學生利用假日到校協助場地布置，加上昔日在部隊同僚技術指導，終於大功告成。

教務主任黃向吟指出，隨著新課綱推動，「戟略研習社」除可提供給有意投身軍旅的同學們專業訓練，也可讓全校學生體驗體能戰技訓練，充實孩子們學習經歷與生活體驗。而學校「戟略研習教室」，更是全台南市高中職首創，感謝蘇豐裕大力協助。

興國高中成立「戟略研習社」，學子報考軍校添利器。記者謝進盛／翻攝
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興國高中成立「戟略研習社」，學子報考軍校添利器。記者謝進盛／翻攝
興國高中成立「戟略研習社」，學子報考軍校添利器。記者謝進盛／翻攝
興國高中成立「戟略研習社」，學子報考軍校添利器。記者謝進盛／翻攝
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教官 課綱 國防部

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