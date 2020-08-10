唐鳳：人人心中都有個題目 找到自己跑道的人就是資優生

《親子天下》舉辦【實驗教育 What’s Next？從邊陲到主流？實驗教育永續挑戰】論壇。邀請到行政院數位政務委員唐鳳到場分享，並且以資深自學生的身份，回應現場聽眾提問。他表示，在沒有邊界的年代，人人心中都有個題目，只要能找到自己跑道的人，就是資賦優異的學生。

實驗教育三法通過至今5年，家長對實驗教育充滿期待、好奇。為瞭解台灣實驗教育發展的現況，親子天下31日舉辦【實驗教育What’s Next？從邊陲到主流？實驗教育永續挑戰】論壇。

行政院數位政務委員唐鳳到場分享，同時接受現場參與者提問，發問多集中在自學對他本身產生的影響、對教育現場的看法、SDGs目標對教育的改變等，他一一即時回答。

他在論壇中表示，實驗教育是體制外的研究，在體制內的教育實驗，可以一直辦到大學，變成很夯的主流；現在新課綱有加深加廣課程的需求，實驗教育可以藉此與體制合作，而體制內教育也開始有實驗，例如學位授予法的改變、大學不分系、新課綱裡許多校本課程、多元選修的調整等。

同時也是資深自學生的唐鳳說，18歲不一定要趕快去念大學，教育的場域無所不在，博物館、美術館也可以變成實驗教育機構，不一定要用學校場地，大學或網路都會是很好的辦學夥伴。

唐鳳：人人在自己的題目上都是資優生

唐鳳自稱小的時候，也有類似注意力不足過動症（Attention Deficit/Hyperactivity Disorder，ADHD）徵象，「但我不是，只是我關心的東西太多，人類注意力不夠用」。他分析，ADHD孩子雖然看起來在普通的事情上注意力不足，但他可以在想要專注的領域就非常專注，可以廢寢忘食去做。

「每個人心裡都有自己的題目，在那個題目上是資賦優異的」，她打破一般人對於「資賦優異」的想像，強調每個人都是資賦優異的，差別只是有的人找到了自己的跑道，有的人正在找，沒有誰是先來後到，每個人跑道都不一樣，往自己的方向跑去，就能贏在起跑點。

談到SDGs目標，唐鳳也說，傳統上經濟部門拼經濟、社會倡議者確保優質的教育、環保團體關心環保，有點各做各的。2015聯合國發展 SDGs 目標是做一個轉譯、達到共同目標，就像實驗教育從邊陲到主流，全球的公民協同合作，邊界都可以鬆動或打破，在教育現場的老師，則需要慢慢適應終身學習的方法。

教育部部長潘文忠在開場時表示，他和「第0代自學生」唐鳳一起見證許多實驗教育的點滴，尤其早期實驗教育以體制外型式發展，森林小學校長朱台翔差點因辦學入獄，改革的過程非常艱辛。「實驗教育三法通過後，學生人數從4,000多人，成長到17,000多人」，潘文忠強調，實驗教育對體制內的貢獻是，在台灣這塊土地上，可以充分展現各種多元理念；讓更多孩子找到、發現並肯定自己。這條路走了很久，大家未來還會繼續朝此目標努力。

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