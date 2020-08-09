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新課綱上路實驗費限80塊？ 高中籲教育部：增額加補助

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新課綱上路重視探究與實作，不少課程融入實驗元素，卻也衍伸材料費開銷。教育部明定公私立高中「實習實驗費」收費額度，且高一階段，公校僅限收80元、私校也只能收到110元，有私校主張，實驗成果攸關學生日後升學的學習歷程檔案，收費額度應由學校自訂；公校則認為，實驗費太低不利課程發展，但未避免資源不均，教育部應統一補助材料費。報系資料照
新課綱上路重視探究與實作，不少課程融入實驗元素，卻也衍伸材料費開銷。教育部明定公私立高中「實習實驗費」收費額度，且高一階段，公校僅限收80元、私校也只能收到110元，有私校主張，實驗成果攸關學生日後升學的學習歷程檔案，收費額度應由學校自訂；公校則認為，實驗費太低不利課程發展，但未避免資源不均，教育部應統一補助材料費。報系資料照

課綱上路重視探究與實作，不少課程融入實驗元素，卻也衍伸材料費開銷。教育部明定公私立高中「實習實驗費」收費額度，且高一階段，公校僅限收80元、私校也只能收到110元，有私校主張，實驗成果攸關學生日後升學的學習歷程檔案，收費額度應由學校自訂；公校則認為，實驗費太低不利課程發展，但未避免資源不均，教育部應統一補助材料費。

根據教育部公布的108學年度實習實驗費標準，公、私立學校，以及不同年級階段，可收取不同額度的實習實驗費。例如高一階段，公校可收80元，私校可收110元；高二、高三階段，自然組、或自然科達5學分以上，公校可收320元，私校可收390元。

桃園壽山高中校長徐宗盛表示，教育部明定收費標準，但新課綱上路後，學生有更多實作課程需求，實驗材料也多為耗材，實驗實習費一下子就入不敷出，也無法用來增購新型儀器等。

徐宗盛透露，不少學校為了幫學生實作課升級，會爭取專案經費，例如「高中職優質化輔助方案」，即補助一校每位學生200元材料費，藉此來支持新課綱的教學，也減輕學生經濟負擔。但這類經費都是「競爭型經費」，非每一所學校都可申請。換言之，學生也會因學校規模及能力，實驗課品質也有差異；未避免資源不均，教育部應統一補助材料費。

另有不具名私立高中主管表示，新課綱重視學生實作能力，學校實驗課程的作品及成果也會影響學生學習歷程檔案「好不好看」，且攸關未來升學。有些私校會另撥預算，為學生自然領域課程「加菜」，例如每學期多增加一、兩次實驗機會，與他校做出區隔。他也主張，實習實驗費額度應由學校自訂。

國教署表示，109學年度實習實驗費額度將比照108學年度標準，但考量新課綱上路後各校狀況，後續將邀集地方政府相關單位，針對此額度進行研議。

實習 教育部 課綱

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