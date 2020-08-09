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楊振昇：課綱要落實 教學態度很重要

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
楊振昇指出，新課綱的實施要能落實，學生端必須有良好及正確態度，老師端需建立新的心智模式。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
楊振昇指出，新課綱的實施要能落實，學生端必須有良好及正確態度，老師端需建立新的心智模式。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

「學生要學會開車，但不能闖紅燈！」台中市教育局長楊振昇對於108新課綱要帶給學生什麼樣的教育內容，用淺顯的意思說明「素養」應該表現在「態度」上。也就是學生除了學習知識、實作技能之外，正確的態度很重要。不過他也認為，學生是受教者，老師的心智模式也要重新設定！

新課綱實施至今，在推動過程，老師或學校真的能按新課綱按表操課、提升學生的自主學習與態度嗎？楊振昇指出，108新課綱的提出，如同硬體工程的建置，但老師本身就是軟體工程，要能將課綱的內涵落實到具體的教學執行上，因此，老師也要進行心智模型設定（mind set），透過研習提升本身職能。

「教學的態度與方法，沒有最好，只有更好。」既然要讓學生具有自主學習與終身習習的素養，老師本身也要有此認知；不斷自我精進。因此，除了教育部推出的各項教師研習課程，教育局也開辦各項說明會與研習。否則，當有些家長問到老師新課掆要教什麼給子女？要如何教？老師不能答不出來。

新課綱除了強調觀念知識與實務技能的學習要並進外，楊振昇認為，更重要的是要教育學生「正確的態度」。學生的自主學習，不僅是在主動自修而已，還要能提出自己的學習計畫，包括目標及如何達成；而老師則要規劃相關課幫助學習去達成學習目標。

然而多數老師沒有類似的教育經驗，而且負荷較過去的教學方式更重。但楊振昇指出，這些好的構想若能落實，對學生會有很大幫助。因此，各學校的輔導室也要加進來一起幫助學生，並協助老師達成學生所提的學習計畫。此外教育局也與市內的大學合作，在高中端就與大學連結，讓學生了解自己適性所在。

不過對於如何培養學生正確的態度、「能夠學會開車卻不闖紅燈」，楊振昇也免不了感慨，家庭教育與學校教育同等重要。很多家庭已欠缺尊親孝順的倫理，一個孩子在家不懂孝順之意、連父母的話都聽不進去，到了十來歲的年齡，會聽老師的話嗎？若多數大人都沒有正確態度，小孩怎會學好正確態度？

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課綱 教育局 素養

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