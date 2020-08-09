棄台大選亞大360萬入袋 女大生：國考補習費有著落

大學指考昨天放榜，2名考生放棄台大選擇私校，估計每人各領360萬獎學金，引發熱議。其中政大附中的女學生在PTT論壇回應，她表示，高中時滿分選擇政附，有人說她一定會後悔，但她過得很開心，考大學成績也很好。女大生說，未來目標是國考「這一筆獎學金讓補習費有著落，也不是是壞事！」

這名外傳可以上台大，選擇上亞洲大學拿約360萬獎金，她昨晚在PTT回應，網友讚「她知道自己在做什麼。」

女大學生昨深夜發文「我是今年成績前3％、拿到亞洲大學獎學金的其中一個學生」因PTT討論太熱烈了，她忍不住想出來澄清一些事，借朋友帳號回應。

針對捨棄台大，很可惜？女大生說，因我的數乙考太差（36.4）只能上台大不採計數學的人類跟歷史系，但沒考英聽也沒考學測數學，形同與兩系無緣。另升高中時就已因不想穿制服，也不想被管，用5A++6級分的會考成績選政附，當時也有人說她會後悔「但我這3年來也過得很開心，考大學的成績也沒多差。」

關於畢業出路「我的目標是想考國考」但目標沒有放在司律那麼大，所以不很在乎血統問題，而且就算是台大畢業，很多人也都要去保成高點補習，所以她覺得這樣「讓補習班的學費有了著落也不是壞事。」

至於捨棄台大人脈，她覺得還好「畢竟台大也不是你想抱大腿人家就給你抱的」若要發展人脈的話，其實多參加NGO、研討會或去參加教育部的各種活動感覺也可發展。

關於碩士要不要考回台大，她説能夠應屆考上國考就不考碩士了，但若無打算就拚拚看。

被問到家裡是不是很缺錢？她直言「我家不缺」且據她觀察真的缺錢的幾乎都會去台大「他們覺得只要是台大就能幫他們翻身。」

另不排除投資，但還沒開始研究未來的產業趨勢跟各家公司的財務報表，大概明後年才會做。