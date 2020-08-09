快訊

台版監獄風雲！天道盟「鐵霸」靠35牌白T轟動苦窯變霸董

怎麼撞的？ 女騎士連機車帶雙腳 直插進公車頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棄台大選亞大360萬入袋 女大生：國考補習費有著落

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
亞洲大學祭出高額獎學金，吸引學霸。圖/取自亞大臉書
亞洲大學祭出高額獎學金，吸引學霸。圖/取自亞大臉書

大學指考昨天放榜，2名考生放棄台大選擇私校，估計每人各領360萬獎學金，引發熱議。其中政大附中的女學生在PTT論壇回應，她表示，高中時滿分選擇政附，有人說她一定會後悔，但她過得很開心，考大學成績也很好。女大生說，未來目標是國考「這一筆獎學金讓補習費有著落，也不是是壞事！」

這名外傳可以上台大，選擇上亞洲大學拿約360萬獎金，她昨晚在PTT回應，網友讚「她知道自己在做什麼。」

女大學生昨深夜發文「我是今年成績前3％、拿到亞洲大學獎學金的其中一個學生」因PTT討論太熱烈了，她忍不住想出來澄清一些事，借朋友帳號回應。

針對捨棄台大，很可惜？女大生說，因我的數乙考太差（36.4）只能上台大不採計數學的人類跟歷史系，但沒考英聽也沒考學測數學，形同與兩系無緣。另升高中時就已因不想穿制服，也不想被管，用5A++6級分的會考成績選政附，當時也有人說她會後悔「但我這3年來也過得很開心，考大學的成績也沒多差。」

關於畢業出路「我的目標是想考國考」但目標沒有放在司律那麼大，所以不很在乎血統問題，而且就算是台大畢業，很多人也都要去保成高點補習，所以她覺得這樣「讓補習班的學費有了著落也不是壞事。」

至於捨棄台大人脈，她覺得還好「畢竟台大也不是你想抱大腿人家就給你抱的」若要發展人脈的話，其實多參加NGO、研討會或去參加教育部的各種活動感覺也可發展。

關於碩士要不要考回台大，她説能夠應屆考上國考就不考碩士了，但若無打算就拚拚看。

被問到家裡是不是很缺錢？她直言「我家不缺」且據她觀察真的缺錢的幾乎都會去台大「他們覺得只要是台大就能幫他們翻身。」

另不排除投資，但還沒開始研究未來的產業趨勢跟各家公司的財務報表，大概明後年才會做。

台大 補習 PTT

延伸閱讀

放棄台大！2學生選擇亞大各獲360萬元獎學金

台中公車門夾頭案 女大生發聲明向司機道歉

1200字長文發聲 遭夾靜宜女大生：沒想把事情鬧大

護理師國考及格率有望提升 勞基法、防疫消毒都入題

相關新聞

19歲以下免報名費 閩南語檢定報考人數創新高

教育部今天在全國18考區共48個考場舉行閩南語語言能力認證考試，今年考試報名人數創歷年新高，共1萬3886人報考，比去年...

北市公幼1.1萬備取搶破頭 北市副市長蔡炳坤：家長觀念要改

台北市507家私立幼兒園，符合中央準公共化幼兒園條件的有204家，約有1.5萬名額。去年有90家簽約加入，109學年度再...

師資培訓、學習平台 助新住民二代接軌

教育部統計，國中小學生近一成為新住民子女，有些人在從小在新住民父母親的原生國成長，華語文或人際關係面臨困難。教育部利用寒...

棄台大選亞大360萬入袋 女大生：國考補習費有著落

大學指考昨天放榜，2名考生放棄台大選擇私校，估計每人各領360萬獎學金，引發熱議。其中政大附中的女學生在PTT論壇回應，...

備戰108課綱 中小學校長首度集訓學領導

108課綱上路一周年，教育部2018年起與哈佛大學校長學習中心教授黃伯勳合作，結合學者專家、實務專家與校長團體，完成課啟...

【中小學行政荒2】修法強制兼行政阻逃亡潮 教師批飲鴆止渴

每年8、9月，中小學行政人員荒就會被提出來檢討，教育部雖已推動行政減量，但不少校長和教師都無感，且無助解決行政逃亡老問題。加上108新課綱上路後，業務量反而更多，雖然蔡英文總統不只一次說要行政減量，但中央、地方教育單位命令與工作未統一，每個單位又各有行政業務或計畫報表要繳交；人力較少的中小型學校，兼任組長的教師就忙翻了。

用畫筆親近古蹟 力麗基金會「逐蹟之旅」繪畫比賽徵件

力麗社會福利慈善事業基金會，鼓勵民眾從繪畫過程中，發現古蹟建築之美，舉辦新北遺跡繪畫比賽，今年邁入第3屆，即起徵件，只要...

影／返台檢疫要花1學期學費 教部：已備4千間檢疫宿舍

教育部今年初至今已開放2.6萬名境外生返台，但入境後要居家檢疫14天，境外生今天在教育部門口陳情表示，每人平均花費在3到...

金門話怎麼教？給「本土語言教學」的幾個建議

日前，教育部已允諾將與金門縣政府共同面對金門話的教學困境，針對現行語言能力認證、師資培育聘用等政策，再提出建議如下。

影／開放入境獨漏陸生 境外生小組：教部失職無能

教育部前天宣布開放全球境外在學學位生返台，未料又大轉彎宣布獨排陸生。境外生權益小組今天上午11時將赴教育部門口舉行記者會...

跟進國防部 教育部擬設非營利幼兒園嘉惠職員

繼國防部之後，教育部也打算開幼兒園。教育部長潘文忠今天出席教育部親子活動時致詞表示，教育部職員都在為全台辦理很多重要的教...

他投入鶯歌工商師徒制 獲頒教育部資深技藝師傅

教育部為感謝技職教育貢獻者，昨舉行第五屆技職教育貢獻獎暨第九屆資深技藝師傅頒獎典禮，表揚技職教育貢獻獎得主共三名個人獎、...

熱門新聞

只禁止陸生返台 林濁水：需要這樣嗎？

領鄉村小校變近萬人全國最大高職！他獲技職教育貢獻獎

棄台大選亞大360萬入袋 女大生：國考補習費有著落

放棄台大念亞大領360萬引熱議！女大生現身8點回應

清大史懷哲課輔前進古寧國小 小朋友說「英語好好玩」

極限村偏鄉國中 如何做到吸引實驗小學畢業生集體來讀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。