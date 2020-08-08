19歲以下免報名費 閩南語檢定報考人數創新高

教育部今天在全國18考區共48個考場舉行閩南語語言能力認證考試，今年考試報名人數創歷年新高，共1萬3886人報考，比去年多2000多人。年紀最大報考者為83歲、最小六歲，還有來自法國、美國、日本、馬來西亞等不同國家的考生。考試成績將於今年10月19日上午9時起開放網路查詢，並寄發成績單。

教育部為鼓勵家庭共學母語，規定凡家庭成員兩人含以上即可團報。教育部表示，今年團體報名十分踴躍，組數及人數都創歷年新高，全國共957組、8234人參與團報，比去年成長四成以上。台南的海佃國中團報人數370人是最多，其次是台南市中山國中共236名師生集體報名。

教育部終身教育司科長殷家婷表示，19歲以下考生可免費報名閩南語，加上中小學有教本土語言，近年報考檢定人數變多，今年1.3萬人報考，比去年多2000多人。職場上如公視台語台等職缺，須具備閩南語能力；另有學校師生團報，用於檢驗學習成果。

因應新冠肺炎，教育部表示，今年閩南語認證考試特別制訂防疫措施處理原則，配合中央流行疫情指揮中心落實防疫工作。為減少群聚感染，除學齡兒童或年長考生需照顧者陪同外，建議考生自行前往應試，同時也落實量測體溫、佩載口罩及考前相關通報等防疫措施。

教育部今年10月19日公告考試成績，考生若到10月23日還沒收到通知，請洽承辦單位台灣師範大學。若考生對成績有疑義，可於10月19日到10月23日期間，以郵寄方式申請複查。考生分數達分級標準者，將於10月26日起寄發認證證書。若在一周內未收到證書，也請向主辦方確認寄證情形。