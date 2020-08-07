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備戰108課綱 中小學校長首度集訓學領導

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
為提升108課綱下的校長領導力，教育部8月6到7日在明道大學舉辦首場校培育工作坊。圖／教育部提供
為提升108課綱下的校長領導力，教育部8月6到7日在明道大學舉辦首場校培育工作坊。圖／教育部提供

108課綱上路一周年，教育部2018年起與哈佛大學校長學習中心教授黃伯勳合作，結合學者專家、實務專家與校長團體，完成課啟指標、課啟工具、課啟校長課程設計及培育核心講師團隊等措施，這兩天辦理首場中小學課啟校長培育工作坊，內容包括校長系統思考理論與實作、校長專業成長工具課啟領導指標、校長課啟領導概念原則與實作三個實施方向，作為課啟機制運作的第一步。

此課啟計畫主持人、中正大學教育學研究所教授林明地說，現今環境多元複雜，中小學校長除要能透過觀察反思、專業訓練與專業探究，持續發展領導模式，也要學習如何與同僚相互學習。課啟計畫能建立課啟校長與夥伴校長的支持網絡，有效提升實踐108課綱動力。

教育部師藝司表示，「課啟」是從coach音譯而來，取其「音」與「意」在校長領導所需的雙重意涵，期待校長扮演108課綱的「課題啟發領導人」，並引導校長運用課啟領導模式，燃起教師的教育熱忱，帶領學校團隊建立學校願景與課程目標。

高雄女中林香吟校長說，新課綱實施後，教師面對更多元且複雜的挑戰，要具備素養課程設計與實施能力，對校長領導的期待也與過往不同。透過此次研習，校長們了解如何用指標設定領導目標、運用系統思考找出學校經營的關鍵點，更重要的是學習避免以命令做指導式領導，而能以陪伴、同理聆聽和發問進行溝通式領導。

教育部表示，此計畫預計於今年底蒐集平台資料進行分析，作為課啟校長資格的認證相關依據。另為確保課啟機制有效運作，課程將協助配對課啟校長和夥伴校長成為彼此的支持網絡，並以推動課綱為主軸，發揮課啟理念並於校園中善用輔導工具，透過完備的數位平臺記錄課啟運作的相關資料。

108課綱 教育部

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