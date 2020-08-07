用畫筆親近古蹟 力麗基金會「逐蹟之旅」繪畫比賽徵件

力麗社會福利慈善事業基金會，鼓勵民眾從繪畫過程中，發現古蹟建築之美，舉辦新北遺跡繪畫比賽，今年邁入第3屆，即起徵件，只要以新北市文化局公布的古蹟與歷史建築為主題創作，都可參加，徵件至10月30日為止，最高獎金5萬元。

力麗集團、力麗社會福利慈善事業基金會董事長郭銓慶很重視社福、老人照護、藝文、慈善，創辦文創品牌「Back to 1919」，並舉辦古蹟繪畫比賽，邀民眾藉由畫筆親近古蹟，也喚醒民眾對保護文化資產的意識。

前兩年主題為孫立人將軍官邸及高雄打狗遺跡，今年則以新北市文化局公布的古蹟與歷史建築為主題。力麗社福基金會表示，參賽不限年齡，媒材、風格與類型不拘，只要是平面繪畫作品，尺寸需為15號F畫布，可上新北市文資網站參考主題，並以畫筆完整傳達建築之美。

即起徵件至10月30日，採初、複審兩輪制，第一名可獲得5萬元獎金，第二名3萬元、第三名2萬元，並選出佳作5名，各可獲得獎金1萬元，得獎者還可獲得力麗觀光住宿券以及Back to 1919第二代台北驛悠遊卡。

延續上屆規定，本屆仍設立三名網路人氣獎，作品獲得前三多按讚數的參賽者可獲得力觀住宿券及Back to 1919古蹟畫冊、第二代台北驛悠遊卡及文創禮品。詳情可上Back to 1919粉絲團查詢。