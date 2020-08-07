影／返台檢疫要花1學期學費 教部：已備4千間檢疫宿舍

教育部今年初至今已開放2.6萬名境外生返台，但入境後要居家檢疫14天，境外生今天在教育部門口陳情表示，每人平均花費在3到4.5萬元間，等同一學期學雜費，盼教育部提供更多檢疫宿舍，或補助檢疫費用。接受陳情的教育部教育副參事廖高賢說，目前已提供4000間檢疫宿舍，相關經費補助都按中央流行疫情指揮中心規範執行。

廖高賢說，有關境外生來台就學安排，教育部一直秉持邊境風險嚴管原則，在國人安全、健康基礎之上安排入境。目前入境秩序狀況良好，教育部採取入境防疫措施，讓境外生陸續從機場入境。一直以來教育部和大學共同努力，各校都派員在機場輪值接學生，從早上五、六點到深夜。

境外生批評每生返台檢疫約花3到4.5萬元，廖高賢說，有關旅館費用，教育部依照疫情指揮中心相關規範作業，費用和經費補償，都依照流行疫情指揮中心規範辦理。

廖高賢說，目前已有33校提供4000多間宿舍，境外生小組成員反駁，教育部今年6月時表示檢疫宿舍可達上萬間，「另外的6000間在哪？」廖表示，教育部跟大學利用暑假增加檢疫宿舍，不過宿舍要兼顧防疫原則，向地方衛政單位提出申請，目前逐步在進行認證作業。

境外生呼籲開放入境不要獨漏陸生，廖高賢說，教育部以不犧牲任何一名學生權益為原則，在尊重兩岸主管機關的原則下，和有關單位溝通、協商，逐步做相關考量。境外生追問具體的開放時程，以及這次決策「是不是蔡英文的意思？」，廖國賢未回答就離開現場。