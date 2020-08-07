影／開放入境獨漏陸生 境外生小組：教部失職無能

教育部前天宣布開放全球境外在學學位生返台，未料又大轉彎宣布獨排陸生。境外生權益小組今天上午11時將赴教育部門口舉行記者會，指出這是政治凌駕學生權利的決策，有些陸生已買機票，卻被我國政府開了一大玩笑，教育部作為主管境外生受教權的機關，此舉不符合教育專業自主判斷，失職無能。

境外生權益小組也說，他們問卷調查450名境外生，發現返台後的檢疫費用昂貴，返台後15天的居家檢疫要花3到4.5萬元，相當於境外生一學期的學雜費，對於不少需仰賴獎學金才能來台求學，或需要在台打工支付生活開支的境外生來說，是非常沈重的負擔。

小組成員提出四點訴求，呼籲教育部繼續不分國籍開放境外生，勿消極退守；教育部應以教育專業考量進行決策，不受政治影響；教育部應專案補助境外生防疫費用，尤其是經濟狀況不佳的境外生；教育部應積極協助各大學增加檢疫宿舍，並優先以檢疫宿舍作為境外生防疫安排。

小組成員表示，今年初被限制入境的境外新、舊生約4.2萬人，如今還在限制名單上的人數約1.6萬，當中以陸生為大宗。新學期開學在即，呼籲教育部拿出積極的態度，持續開放不分國籍境外生返台，不要讓境外生只能接受不太安心的安心就學方案。