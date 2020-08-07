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跟進國防部 教育部擬設非營利幼兒園嘉惠職員

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部今天舉行親子活動，邀職員帶兒女到教育部上班，部長潘文忠出席致詞。圖／教育部提供
教育部今天舉行親子活動，邀職員帶兒女到教育部上班，部長潘文忠出席致詞。圖／教育部提供

繼國防部之後，教育部也打算開幼兒園。教育部長潘文忠今天出席教育部親子活動時致詞表示，教育部職員都在為全台辦理很多重要的教育工作，相信台下的職員子女常問「媽媽你怎麼還不回來？」、「爸爸到底在忙什麼？」，教育部國教署擬開設非營利幼兒園，讓職員上班時孩子就在旁邊，上起班更安心 。

教育部今天舉行親子活動，邀職員帶兒女到教育部上班。潘文忠致詞表示，台下的職員子女看起來都還好小，平常若在家問「媽媽你怎麼還不回來？」、「爸爸到底在忙什麼？」爸媽說一千遍都不相信，今天來看一下工作的地方就知道，爸媽在教育部為台灣教育辦理很多、很重要的教育工作。

潘文忠說，為讓忙碌同仁有這樣的時間帶小朋友，國教署規畫成立幼兒園，讓職員上班時孩子就在旁邊，上起班更安心 。

教育部表示，今年約百餘名員工及眷屬報名參加親子日，今年除開放員工帶家中小朋友及長輩一起來機關上班，更在五樓大禮堂精心安排深受大人與小孩喜愛的魔術氣球表演。本活動也安排參訪體驗「2020運動產業博覽會」及「a PIECE OF CUP設計展」等行程，透過寓教於樂的活動安排，讓員工親子互動同樂。

教育部 親子 幼兒園

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