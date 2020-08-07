他投入鶯歌工商師徒制 獲頒教育部資深技藝師傅

教育部為感謝技職教育貢獻者，昨舉行第五屆技職教育貢獻獎暨第九屆資深技藝師傅頒獎典禮，表揚技職教育貢獻獎得主共三名個人獎、三組團體獎及兩名資深技藝師傅。教育部長潘文忠表示，得主都是技職教育默默耕耘的重要推手，彌足珍貴。蔡英文總統重視技職教育，盼技職教育能夠培養學子就業即戰力。

台中市木工職業工會的師傅張明德、金源成陶瓷有限公司師傅劉溪北獲頒教育部「資深技藝師傅表揚」。教育部表示，此獎遴選從事本業達40年以上、技術優良且對技職學生傳承技藝的資深技藝師傅，其中張明德指導勤益科技大學明秀書院學生木工課程，多年來以其精湛的木工技藝及無私無藏的教育精神，致力於木匠技藝的傳承，於各大學及勞動力發展署、台中市勞工大學授課傳承，堪為基層勞工的木藝代表人物。

劉溪北參與鶯歌高級工商職業學校師徒制課程，擁有豐富的經驗與精湛的制陶技巧。為追求能結合陶瓷設計，提升作品美感的技術，鼓勵學生將繪畫、書法、雕刻、塑形、青花、釉彩等融入創作中，引導學生讓他們的作品更具趣味性、實用性和藝術性。

本次另頒技職教育個人獎，致理科技大學講座教授尚世昌是今年得主，教育部說，他服務技職教育逾30年，擔任致理科技大學校長13年間，以學生為根本教育理念，致力於培養具優良品德、國際視野的優質人才，並成功打造優質技職大學，深獲企業及社會肯定。

高雄中山高級工商職業學校董事長陳國清也是今年得主，教育部技職司指，陳國清投入技職教育40多年，憑藉著對教育的滿腔熱忱，以建構偉大學校為目標，勵精圖治，開創多項教育新作為，成效卓著。

另一得主是台北城市科技大學講座教授饒達欽，教育部說，饒達欽自許為技職教育的園丁，以推動技職教育、戮力耕耘播種為己任，遠赴海內外諸國宣揚臺灣技職教育，並持續捐助弱勢及清寒學生助學金，殊為可佩。

另有三家公司投入產學合作等育才模式，獲頒今年技職教育貢獻團體獎。包括台灣區冷凍空調工程工業同業公會、盈錫精密工業股份有限公司，以及漢翔航空工業股份有限公司。